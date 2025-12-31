Antonio Medugno racconta le tappe del presunto ricatto di Alfonso Signorini, il dettaglio decisivo del 2022

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Antonio Medugno ha ricostruito cronologicamente tutti i passaggi del presunto ricatto che avrebbe subito da Alfonso Signorini per assicurarsi un posto nel cast del Grande Fratello Vip. Il modello ha svelato un percorso fatto di messaggi focosi, pressioni del manager e avances non volute in un appartamento a Milano, culminato in una denuncia per violenza sessuale ed estorsione.

La versione di Medugno sul presunto ricatto di Signorini

La vicenda che sta scuotendo il mondo dello spettacolo ha inizio ufficialmente nel marzo del 2021.

In quel periodo, come riporta il Corriere della Sera, Medugno ambiva a partecipare al reality show di Canale 5 e i primi contatti con il conduttore sarebbero avvenuti tramite una serie di messaggi privati.

Quello che doveva essere un normale approccio professionale si sarebbe trasformato rapidamente in un rapporto via chat caratterizzato da messaggi molto forti e focosi.

Il giovane ha spiegato di aver dato seguito a quelle conversazioni solo su suggerimento del suo manager di allora, Alessandro Piscopo, il quale avrebbe delineato una strategia spietata per ottenere il successo televisivo.

Il ruolo del manager

Il passaggio cruciale di questa ricostruzione riguarda l’aut-aut che sarebbe stato imposto al giovane tiktoker.

Il manager gli avrebbe riferito chiaramente che la sua carriera dipendeva dalla disponibilità ad assecondare le attenzioni del giornalista.

La frase riportata nella querela non lascia spazio a interpretazioni: se ci vai a letto siamo a cavallo ed entriamo al GF Vip, se non ci vai ti distrugge la carriera.

L’incontro a Milano tra Medugno e Signorini

Nonostante Medugno fosse fermamente contrario a simili compromessi, decise di accettare un invito nell’abitazione di Signorini fuori Milano con l’intento di dimostrare la propria serietà e i propri valori, convinto che la sua educazione sarebbe bastata a convincere il conduttore a farlo lavorare.

All’interno di quell’appartamento, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata.

Medugno ha raccontato di aver subito avances e contatti fisici non richiesti e non voluti.

Per sottrarsi a quel momento di estremo disagio, il modello ha dichiarato di essersi chiuso a chiave in un’altra stanza della casa per passare la notte, rimanendo lì solo su consiglio del suo agente ma evitando qualsiasi ulteriore contatto.

Quell’incontro, avvenuto nella primavera del 2021, segnò l’inizio di una fase di gelo professionale.

Cosa è successo nel 2022

I rapporti con Signorini si sarebbero poi riaccesi improvvisamente a gennaio del 2022, quando arrivò la chiamata per un nuovo provino, a seguito del quale Medugno fu finalmente ammesso al programma.

Nella sua ricostruzione dei fatti, il modello ipotizza che la scelta di farlo entrare nella casa più spiata d’Italia fosse dettata dal timore che lui potesse rivelare i dettagli di quell’incontro milanese.

Il silenzio è durato tre anni, un periodo in cui il giovane ha ammesso di aver provato una vergogna profonda, tale da impedirgli di confidarsi persino con i genitori o con la fidanzata.

Solo dopo le rivelazioni pubbliche di Fabrizio Corona, Medugno si è sentito costretto a parlare per difendere la propria verità.