Antonio Menegon scomparso, ripreso mentre saliva su un furgone: in passato la sua auto era stata incendiata

Ancora nessuna notizia di Antonio Menegon, l’ingegnere veneto “anti-autovelox” scomparso nel nulla da una settimana. Le ricerche vanno avanti da giorni nella zona tra Tezze sul Brenta e Rosà, nel Vicentino, dove viveva e lavorava. Da quanto emerso, nel giorno della scomparsa Menegon è stato ripreso da una telecamera mentre saliva su un furgone guidato da un’altra persona. Nessuna pista viene esclusa al momento dagli investigatori, che stanno indagando sul suo passato e sulle attività degli ultimi tempi. Tra gli elementi che potrebbero essere legati al caso anche l’incendio della sua auto, data alle fiamme lo scorso anno in circostanze mai chiarite.

Antonio Menegon scomparso, ricerche in corso

Vanno avanti da giorni le ricerche di Antonio Menegon, l’ingegnere di 78 anni residente a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, scomparso nel nulla venerdì 2 gennaio.

Carabinieri, vigili del fuoco e volontari stanno cercando tracce dell’uomo nella zona tra Tezze e il vicino comune di Rosà, dove aveva il suo studio.

Come riporta il Corriere del Veneto, sono stati passati al setaccio diversi corsi d’acqua della zona, anche con l’impiego di elicotteri, droni e sommozzatori.

Ma del 78enne, noto anche a livello nazionale per la sua battaglia contro gli autovelox selvaggi, ancora nessuna traccia.

Ripreso mentre saliva su un furgone

Di Antonio Menegon, vedovo e senza figli, non si hanno più notizie dal 2 gennaio, quando la sorella ne ha denunciato la scomparsa.

Una scomparsa anomala: i carabinieri quando sono entrati nel suo studio hanno trovato le chiavi di casa e dell’auto (parcheggiata all’esterno), il cellulare e il giaccone che portava di solito, il pc ancora acceso.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini della videosorveglianza della zona.

Secondo quanto emerso, il giorno della scomparsa una telecamera lo avrebbe ripreso mentre saliva su un furgone guidato da un’altra persona. Non è noto chi si trovasse alla guida del mezzo e dove possa essersi diretto.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, dall’allontanamento volontario a qualcosa di più oscuro, forse legato alla sua attività sugli autovelox.

Il racconto dell’amico: Menegon “preoccupato”

Un suo amico, che fa parte del Centro Consumatori Italia di Rossano Veneto con cui Menegon collaborava da tempo, ha detto ai microfoni di MattinoCinque di averlo sentito per l’ultima volta a Capodanno, il giorno prima della scomparsa.

L’uomo ha raccontato che l’ingegnere nelle scorse settimane gli aveva confidato di essere “preoccupato” per questioni legate alla sua attività professionale.

Menegon era noto per la sua battaglia contro gli autovelox selvaggi, il suo lavoro ha contribuito a mettere in discussione la legittimità di molti dispositivi installati dai Comuni in tutta Italia.

L’ingegnere era anche stato nominato perito dalla procura di Cosenza per una inchiesta che aveva portato al sequestro di diversi autovelox ritenuti non in regola.

La sua auto data alle fiamme

Tra gli elementi da valutare e che potrebbero essere legati alla sua scomparsa c’è l’incendio doloso della sua auto.

Un anno fa la vettura era stata data alle fiamme all’esterno della palazzina in cui ha sede il suo studio, a Rosà.

Un probabile atto intimidatorio, forse legato alla sua attività professionale, ma sul quale non è mai stata fatta chiarezza.