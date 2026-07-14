Antonio Micarelli dal carcere ai domiciliari, aveva ucciso Antonio Ciurcimuel per avergli rubato in casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La decisione dei giudici della Corte d’Assise di Roma ha modificato la custodia cautelare per l’imputato del delitto di via Cassia. La guardia giurata Antonio Micarelli ha ottenuto la concessione dei domiciliari, dunque può lasciare il carcere in attesa del verdetto per l’omicidio di Antonio Ciurcimuel, il giovane sorpreso a rubare in un appartamento il 6 febbraio 2025.

Antonio Micarelli passa ai domiciliari

Il provvedimento che ha disposto la scarcerazione del vigilante si basa su un principio di proporzionalità rispetto all’entità del fatto e alla pena ipotizzabile.

Per l’imputato è stata infatti esclusa la condanna all’ergastolo, grazie all’ammissione al rito abbreviato e alla cancellazione delle aggravanti avvenuta durante la prima udienza dello scorso marzo.

ANSA

I magistrati hanno quindi ritenuto idonea la detenzione presso la sua abitazione durante lo svolgimento del processo di primo grado.

La notizia del mancato rischio del carcere a vita ha suscitato la reazione della madre del 24enne ucciso, che ha accusato un malore. La famiglia della vittima contesta la condotta della guardia giurata, che non avrebbe prestato soccorso né mostrato segni di pentimento.

L’omicidio di Antonio Ciurcimuel

La ricostruzione della Procura di Roma descrive una sequenza divisa in tre distinti tentativi da parte del vigilante. Antonio Micarelli era appena rientrato dal lavoro e si era sentito allertato da alcuni rumori in un appartamento.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe prima sparato ad altezza uomo contro un ladro in fuga, poi contro lo sportello di un’auto e infine avrebbe colpito alla testa Ciurcimuel mentre cercava di allontanarsi. L’imputato si è sempre difeso sostenendo di aver agito per legittima difesa e di aver sparato verso il terreno dopo essere stato minacciato con una mazza ferrata e con la vettura dei complici. Tuttavia, i filmati delle telecamere mostrano il braccio teso ad altezza uomo durante l’azione.

Lo stato del procedimento giudiziario e le condanne dei complici

Il processo in corso a Roma dovrà fare definitiva chiarezza sulla reale intenzione omicida dell’imputato al momento degli spari. Nel frattempo, la giustizia ha già fatto il suo corso per quanto riguarda i complici della vittima che stavano compiendo il furto quel pomeriggio.

I due complici fuggiti, di 36 e 25 anni, sono già stati condannati in primo grado con rito abbreviato rispettivamente a sei anni e a tre anni e mezzo di reclusione.