Antonio Pellegrino, intervista all’attore sul bisogno di recitare: “Continuo a sentirmi quel bimbo di 8 anni”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono mestieri in cui la fatica si vede. E poi ce ne sono altri in cui resta nascosta, silenziosa, quasi invisibile. Fare l’attore, soprattutto quando si è giovani, significa vivere in una terra di mezzo fatta di attese, occasioni mancate, lavori precari, provini che non richiamano, promesse che si interrompono e telefonate che non arrivano mai. Antonio Pellegrino ha ventotto anni, viene da una famiglia semplice, è nato a Torino, cresciuto in Basilicata e si è formato tra Torino, Napoli, Roma e Los Angeles. Ha studiato per anni, ha imparato lingue e dialetti, ha frequentato set, laboratori, masterclass e accademie. Ha lavorato sul corpo, sulla voce, sui dettagli, costruendo il proprio percorso con ostinazione e disciplina. Eppure, come accade a molti giovani attori, Antonio Pellegrino continua a vivere in quello spazio ambiguo in cui si sente di essere pronti, ma il mondo non lo sa ancora. Nel racconto di Antonio Pellegrino in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è tutta la fragilità di chi cerca continuamente conferme senza riceverle quasi mai. C’è il peso del sentirsi fuori posto davanti a una famiglia che vorrebbe un lavoro stabile, il dolore di dover spiegare ogni volta che la recitazione non è un hobby ma una vocazione, la paura di non farcela, di arrivare tardi, di aver sbagliato strada. Ma c’è anche una forma di ostinazione quasi feroce, quella di chi continua a credere che prima o poi arriverà il proprio momento. Antonio Pellegrino parla della recitazione come di un amore assoluto, qualcosa che gli permette di sentirsi utile, vivo, necessario. E forse è proprio questo il punto più doloroso e più bello del suo racconto: quando un sogno diventa così importante da coincidere con la propria identità, smettere non è più un’opzione. Anche quando tutto sembra dire il contrario: il grande salto è dietro l’angolo.

Guardando alla sua esperienza fino a oggi, a che punto sente di essere nel suo percorso?

“In questo momento, guardandomi indietro, sento di aver arricchito il mio bagaglio artistico, non del tutto ma nemmeno poco. Per quanto riguarda le esperienze maturate e i progetti realizzati, anche quelli che un tempo non pensavo nemmeno di poter sfiorare, sento di aver raggiunto traguardi molto importanti rispetto alle aspettative che avevo. Mi trovo in una fase in cui ho molta più maturità e consapevolezza, ma allo stesso tempo sento ancora una curiosità infinita di scoprirmi, sperimentare, conoscere, imparare e formarmi”.

Può descrivere meglio questa fase?

“Mi viene in mente un episodio che risale forse a sei anni fa. Credo che all’inizio, in questa professione, tutti cerchino e sperino di ottenere subito un risultato, perché c’è adrenalina e ci si sente già pronti. Mi capitò un provino per il film Nostalgia di Mario Martone. Inviai un monologo in napoletano e poi fui richiamato per un callback. Successivamente arrivò la pandemia e tutto si fermò. Con il passare del tempo pensai di non essere stato scelto e che avessero preso qualcun altro. Poi contrassi il Covid e rimasi in quarantena per un mese. Proprio in quel periodo ricevetti una chiamata: mi comunicarono che ero stato scelto per un piccolo ruolo e che avrei dovuto presentarmi sul set per realizzare alcune foto e sbrigare alcune pratiche burocratiche. In quel momento ci rimasi molto male, perché avrebbe potuto rappresentare una grande opportunità e mi sentivo pronto. Oggi, a distanza di sei o sette anni, vivo quell’esperienza in modo completamente diverso. Guardandomi indietro, penso che, anche se fosse andata diversamente, probabilmente non l’avrei affrontata nel migliore dei modi. Non avrei avuto la maturità, l’esperienza formativa e la consapevolezza personale che ho oggi. Per questo, adesso, mi sento davvero pronto. Se dovesse arrivare un’opportunità, anche piccola, mi sentirei preparato sul piano professionale”.

Quando ha capito che voleva fare l’attore?

“Tutto è nato quando avevo più o meno sette o otto anni. Mio padre Savino mi fece vedere il primo film della mia vita, Le avventure di Pinocchio con Nino Manfredi. Non ho mai guardato cartoni animati: mio padre mi ha sempre fatto vedere film. Guardando quell’opera, rimasi colpito dalla scena in cui Pinocchio si trasforma da burattino in bambino. Mi identificavo moltissimo in lui: in quel momento Pinocchio vuole scoprire il mondo, toccare il terreno, inciampare, cadere, fare esperienze. Ricordo che chiesi a mio padre se potessi essere anch’io come lui. In più associavo Geppetto a mio nonno Antonio, che viveva in Basilicata. Era un pastore, aveva una masseria e da piccolo trascorrevo molto tempo con lui. C’è una scena in cui Pinocchio scappa da casa, cammina a piedi nudi, si sporca i piedi, corre tra le pecore e Geppetto lo chiama da lontano. Quella scena mi folgorò, perché rappresentava esattamente ciò che vivevo con mio nonno: stavo in mezzo alle pecore, combinavo marachelle e lui mi chiamava da lontano. Da lì è venuto tutto in modo inconscio. Dicevo che volevo essere come Pinocchio, ma non sapevo nemmeno che esistesse il teatro. Vengo da una famiglia di operai e non c’è mai stato un artista in casa che potesse indirizzarmi”.

E poi?

“Crescendo, mio padre mi iscrisse a calcio quando avevo quattro anni, perché ero bravo con la palla. Ho giocato per sedici anni. La recitazione non l’ho mai presa davvero in considerazione, anche se a casa la mettevo in pratica. Per esempio, quando mio padre mi fece ascoltare i Queen, osservavo Freddie Mercury e il modo in cui si muoveva. Mi chiudevo in camera, mettevo le loro canzoni e lo imitavo. In un certo senso stavo già facendo quello che oggi ho studiato: lavoravo sul corpo, sulle movenze e sulla presenza scenica. Solo che allora lo facevo inconsciamente, per gioco. Mio padre entrava di nascosto in camera e mi osservava. Mi vergognavo, perché imitavo Freddie Mercury con quelle movenze leggere e raffinate. Poi, crescendo, non ho mai pensato davvero di intraprendere un percorso di studi in quella direzione. Dopo il calcio mi sono avvicinato agli sport da combattimento e mi accorgevo che, qualunque attività intraprendessi, venivo apprezzato. Ho sempre avuto anche la passione per la scultura e il disegno. Durante l’adolescenza ho coltivato molte inclinazioni artistiche senza mai portarle fino in fondo. Mio padre non riusciva a capirlo: mi diceva che facevo tante attività diverse, che le svolgevo bene, ma che non le concludevo mai. A un certo punto, lavorando su me stesso, mi sono chiesto quale potesse essere un mestiere in cui riunire tutte queste capacità. Da lì ho capito che potevo farlo attraverso il cinema e la recitazione”.

Lei viene da esperienze molto fisiche, come il calcio e gli sport da combattimento. Eppure, la recitazione richiede anche una grande sensibilità. Da dove nasce questo lato del suo carattere?

“Non ho mai vissuto un conflitto tra questi aspetti. La parte più sensibile del mio carattere nasce soprattutto dagli insegnamenti dei miei genitori. Mi hanno sempre insegnato ad aiutare il prossimo e a rispettare gli anziani, i bambini e le donne. Ho sempre visto mio padre portare un profondo rispetto a mia madre Gabriella. Non siamo mai stati una famiglia in cui la donna cucina, lava e stira soltanto: mio padre ha sempre condiviso tutto con lei. Sono cresciuto con una forte sensibilità verso gli altri, anche nelle situazioni di bullismo a scuola. Poi, da piccolo, ho perso un caro amico: avevo forse dieci anni e lui quindici. Ho visto da vicino la malattia e il dolore. Ho sempre avuto questa capacità di comprendere certe situazioni senza che qualcuno dovesse spiegarmele. Ho visto i miei nonni arrivare agli ultimi giorni della loro vita e questo mi ha reso ancora più sensibile. C’era anche il figlio di un collega di mio padre che aveva la leucemia. Avevo nove anni e mi informai su che cosa fosse la donazione di midollo. Dissi a mio padre che volevo donarlo, perché sapevo che serviva ad aiutare i bambini malati. Per questo ho sempre avuto una forte empatia verso il prossimo. Quando poi mi sono chiesto in che modo potessi unire il mio potenziale fisico con il mio lato umano e caratteriale, ho trovato nell’arte un amore profondo”.

Tra il desiderio di fare l’attore e la consapevolezza di esserlo c’è una grande differenza. Quando è arrivato il momento in cui si è detto di essere un attore?

“È arrivato attraverso un lavoro profondo su me stesso. Non ricordo esattamente l’età, ma avevo diciassette o diciotto anni. Sono arrivato alla consapevolezza che la mia missione fosse quella di dare qualcosa agli altri. Può essere un aiuto, un sostegno, un’emozione. Fare qualcosa in cui gli altri possano riconoscersi. La recitazione, in fondo, è questo: dare voce a storie e persone che possano trasmettere qualcosa a qualcuno. Mi sento un tramite, un interprete. Può sembrare forte dirlo, ma mi sento utile facendo questo mestiere. Sento di avere uno scopo. Ho dentro il bisogno di dare qualcosa agli altri. Ogni volta che faccio un provino o partecipo a un progetto, mi sento ancora quel bambino di otto anni che guardava Le avventure di Pinocchio per la prima volta. Oltre al desiderio di dare qualcosa agli altri, questo lavoro mi fa sentire vivo e mi permette di tenere acceso il bambino che è in me”.

Come vive l’attesa della grande opportunità?

“Anni fa la vivevo con molta ansia e adrenalina. Adesso cerco di controllarle di più. Prima era quasi una pretesa, mentre con il tempo ho capito che, per ricevere qualcosa, bisogna prima dare. Per me questa è un’arte talmente complessa e potente che la definisco un amore. È un amore che sto coltivando, di cui mi sto prendendo cura, che sto cercando di capire e anche di proteggere. Anche perché, per la famiglia o per gli amici, è difficile accettare un percorso del genere da parte di un ragazzo. Oggi vivo tutto con maggiore consapevolezza. Nonostante le esperienze che ho fatto, sento che il mio momento non è ancora arrivato. Ho un rapporto particolare con il tempo: a volte mi sento molto giovane, altre volte mi sento come un quarantenne che non ha ancora realizzato nulla. Però penso che, quando arriverà il mio momento, saprò dare il massimo anche in un ruolo piccolo. Preferisco la qualità alla quantità. Sono convinto che anche una piccola opportunità, se affrontata al cento per cento, possa lasciare un segno”.

Ci sono stati momenti in cui ha vissuto male questa attesa?

“Sì. Per esempio, il periodo del Covid l’ho vissuto molto male. In quell’anno stavo provando a entrare sia al Centro Sperimentale sia al Teatro Stabile di Napoli. Quando arrivò il Covid, non persi soltanto l’opportunità di lavorare con Mario Martone, ma anche quella di continuare le selezioni per queste scuole. È stato come perdere tre occasioni in un colpo solo. In quel periodo attraversai una sorta di piccola depressione, ma con il tempo ho cercato di metabolizzare tutto e di convincermi che, se era successo, significava che non era ancora il mio momento. Ho sempre cercato di trasformare ogni esperienza negativa in un’opportunità da sfruttare in futuro. Se mi è capitata un’esperienza simile con il mio primo provino in napoletano, in una lingua che non era la mia, allora significa che più avanti potrà arrivare qualcosa di ancora più importante. Poi ho avuto un altro crollo due mesi fa, dopo essere tornato da Los Angeles. Ho degli zii che mi sostengono molto: mi chiedono sempre come va e se ci siano novità. Per nascondere il dolore legato al fatto che non stia ancora arrivando nulla, sorrido sempre e rispondo che, passo dopo passo, mi sto avvicinando. Ma, una volta tornato a casa dopo un pranzo di famiglia, ho avuto un crollo. Mi sono detto, piangendo, che non sapevo più cosa fare. Sentivo di stare dando il massimo, di non mollare mai, e avevo paura che fosse arrivato il momento di fermarmi. Invece è successo il contrario: quel crollo mi ha dato ancora più forza, energia e speranza”.

Quanto pesa lo sguardo degli altri?

“Nella mia famiglia, originaria di Palazzo San Gervasio, non ci sono artisti. Non parlo soltanto di mia madre, mio padre e mia sorella, ma anche di zii e cugini. Sono tutti operai, lavoratori, persone semplici. Anche i miei amici non hanno nulla a che vedere con l’arte. Con il tempo ho selezionato quattro amici che considero fratelli. Per loro sono un po’ ‘l’artista’, anche se in realtà sono una persona molto semplice. Il mio insegnante arrivò a dirmi che avrei dovuto valorizzarmi di più, perché ero troppo umile. Però vivo una sorta di trasformazione quando devo interpretare qualcuno. È un aspetto che le persone intorno a me fanno fatica a comprendere e ad accettare. Per questo a volte sento quasi l’urgenza di avere un’opportunità, per poter dimostrare a tutti chi sono davvero. Quando i parenti mi chiedono che lavoro faccio, spesso pensano a un lavoro tradizionale, come quelli che ho svolto davvero: il cameriere o il carrozziere. Questa situazione mi rattrista un po’, perché non conoscono la fatica che c’è dietro, né quanto studio e preparazione richieda questo mestiere. È un lavoro a tutti gli effetti, nel quale bisogna mettere anima, corpo, voce e mente. Purtroppo, per chi non conosce questo mondo, la recitazione viene ancora vista come una passione e non come un lavoro”.

Il fatto di non avere certezze lavorative ha condizionato le sue scelte di vita?

“Sì, molto. Mi considero un attore trasformista e sono molto maniacale nella preparazione. Cerco di essere professionale, puntuale e preciso. Questo comporta delle rinunce: agli amici, alle uscite, alle vacanze, ma anche alle relazioni. Può capitare di incontrare una persona che desidera una convivenza, una famiglia, dei figli, ma per me questo percorso rappresenta il primo amore. E far convivere tutto è difficile. È frustrante anche dal punto di vista lavorativo, perché spesso i datori di lavoro pensano che, se vuoi fare l’attore, non possano investire su di te. Per questo vivo tutto come una lotta continua. Ho visto altri ragazzi abbandonare questa strada per una relazione, per il lavoro o per le amicizie. Ma per me non è una passione: è una vocazione”.

Qual è stato il sacrificio più grande che finora le è stato richiesto?

“Non c’è un sacrificio preciso. Non vivo queste esperienze come sacrifici, ma come parti del percorso. Le amicizie o le relazioni finite non le ho mai vissute come una sofferenza legata a questa scelta. Se mi allontano da qualcuno, lo faccio sempre con amore, mai con rabbia o rancore. Forse il sacrificio più grande è stato il rapporto con mio padre. Ha sempre cercato di proteggermi e avrebbe voluto per me un lavoro fisso, una casa e una famiglia. Io invece sono un po’ la pecora nera della famiglia. Ho sempre cercato di spiegargli che questo è il mio percorso. Capisco anche la sua paura: un genitore pensa che il figlio possa finire nelle mani sbagliate, possa illudersi o possa soffrire per i tanti rifiuti che riceve. Questa è stata la lotta più grande, perché sento di non essere ancora riuscito a renderlo fiero di ciò che sono. Ma per riuscirci serve un’opportunità concreta”.

Non è stata un sacrificio l’esperienza americana?

“No, non la vedo come tale. In Italia facevo pochi provini e ricevevo pochi callback. Ho sempre amato le lingue, i dialetti e i personaggi lontani da me. A un certo punto mio padre iniziò a chiedermi perché non andassi all’estero, visto che avevo l’orecchio per imparare le lingue. All’inizio non volevo: mi sembrava una prospettiva troppo lontana. Poi una mattina mi sono svegliato e mi sono detto che, se avessi continuato a pensare ai soldi o alle difficoltà, non l’avrei mai fatto. Così ho preso il biglietto e sono partito. In America volevo soprattutto imparare l’inglese, senza farmi illusioni. Però lì è successo di tutto. Ho conosciuto un regista italiano, Matteo Saradini. Prima di partire avevo scritto alcune scene in inglese da interpretare da solo. Lui ne lesse una e mi disse che gli piaceva, proponendomi di dirigerla. Poi ho lavorato a un suo progetto e sono stato invitato per due giorni su un red carpet come attore italiano. Dovevo fermarmi un mese, invece sono rimasto tre. Nelle ultime settimane mangiavo solo uova e mele perché non avevo più soldi. Stavo male, ma continuavo a ripetermi che quello era il mio sacrificio e che l’universo mi avrebbe restituito qualcosa. Ed è andata così”.

Come si impara a gestire le delusioni e gli incontri sbagliati?

“Con l’esperienza. Cadendo, si capisce perché si è caduti. Quando ero più giovane ci rimanevo molto male. Magari ricevevo complimenti da un regista o da un casting director e pensavo che fosse finalmente arrivato il mio momento. Poi però tutto svaniva nel nulla, tra attese e tempi molto lunghi. Con il tempo ho imparato a gestire meglio queste situazioni, anche nel modo di approcciarmi ai registi e ai casting director. Sono persone che vivono in un mondo particolare. Magari li incontri in un momento in cui sono disponibili e aperti. Cinque minuti dopo, invece, sono già altrove. Se sbagli una parola o un atteggiamento, rischi di essere escluso”.

È stato difficile trovare di chi fidarsi?

“Sono nato a Torino, cresciuto in Basilicata e poi ho iniziato a studiare a Torino. Il mio insegnante, Giacomo Pace, è la persona che mi ha insegnato tutto, non solo sulla recitazione ma anche sul piano umano. Poi, nel 2015, sono sceso a Napoli. Dalla Basilicata avevo conosciuto un attore, che all’epoca lavorava alle prime stagioni di Gomorra. Grazie a lui ho iniziato a frequentare i set. Dico sempre che il mio vero inizio è stato a Napoli. Passavo ore sul set, in silenzio, a osservare. Guardavo come si lavorava e come si girava. A un certo punto, durante una lavorazione diretta da Ciro Visco e Francesca Comencini, ci fu bisogno di una piccola figurazione speciale con qualche battuta in napoletano. Mi chiesero se volessi farla, ma rifiutai. Lo feci perché sapevo di non essere pronto. Non ero napoletano e non parlavo napoletano. Accettare avrebbe significato rischiare di compromettere tutto. Loro apprezzarono molto questa sincerità. Ciro Visco, in particolare, mi consigliò di imparare il napoletano. Da lì si è accesa un’altra scintilla. Ho iniziato a studiarlo seriamente, grazie anche alle persone che ho conosciuto a Napoli. Quando tornavo a Torino, mi obbligavano a parlare napoletano al telefono. All’inizio mi imbarazzava, perché mi sembrava quasi di imitare quella lingua. Loro invece mi dicevano che dovevo lasciarmi andare. Ascoltavo molta musica neomelodica e, un giorno, dopo mesi, mi svegliai e mi resi conto di aver sognato in napoletano. Lo raccontai all’attore all’epoca mio amico e lui mi diede una pacca sulla spalla, dicendomi che ormai lo avevo imparato. Poco dopo arrivò il provino per Nostalgia. Era il mio primo provino in napoletano”.

Che cosa la lega oggi a Napoli?

“Provo una profonda riconoscenza verso Napoli. Napoli mi ha accolto, mi ha insegnato il napoletano, mi ha dato l’opportunità di studiare con Carlo Cerciello e di vivere lì. Ogni tanto torno a Torino per trovare la mia famiglia, ma Napoli è il luogo dove tutto è iniziato. Per questo il mio sogno sarebbe iniziare davvero lì. Sarebbe un modo per restituire al popolo napoletano tutto quello che mi ha dato. In quella città, ho avuto anche l’opportunità di conoscere e lavorare con la casting director Marita D’Elia. È una storia particolare, perché non l’avevo mai incontrata prima. Una notte la sognai. La mattina dopo aprii Instagram e trovai un annuncio con la sua foto per una masterclass. Pensai che fosse un segnale. Non avevo nemmeno i soldi per partecipare, ma cercai in tutti i modi di racimolare il necessario per andarci. È stato un incontro bellissimo: è una donna molto professionale, un caterpillar, un vulcano. Le piacque molto la scena che portai e mi chiese i miei materiali. Da lì ho ricevuto molti provini e self tape. Anche se non è ancora arrivata un’opportunità concreta, sono sicuro che, prima o poi, il cerchio si chiuderà”.

Gli incontri casuali sembrano aver avuto un peso importante nel suo percorso.

“Sì. Per esempio, quando conobbi Marco D’Amore a Torino, durante le riprese di un film, ero ancora alle prime esperienze. Mi avvicinai con discrezione, chiedendo qualche informazione, ma poi andai subito via. Avevo voglia di parlare e fare domande, ma non volevo essere invadente. Non ho mai vissuto queste situazioni con rabbia, come fanno alcuni che sostengono che una determinata persona non abbia dato loro spazio. Penso che si debba rispettare quel momento. Un domani quella persona potrebbe ricordarsi di te, magari proprio perché non sei stato invadente. Ho sempre cercato di lasciare un segno positivo. Casuale, per certi versi, è anche stato l’incontro con il mio attuale agente, Eugenio Piovosa, a cui oggi devo molto e che è stato la mia salvezza”.

Ovvero?

“Quando sono tornato a Torino, dopo l’America, ero di nuovo in una fase difficile. Mandavo e-mail alle agenzie ma non ricevevo risposte. Una domenica, dopo pranzo con la mia famiglia, vidi su Instagram una storia di Eugenio Piovosa a Torino. Gli avevo mandato una mail pochi giorni prima. I miei genitori mi dissero di restare lì per provare a incontrarlo, ma ero talmente scoraggiato che non volevo più vivere inseguendo le persone. Così dissi ai miei di tornare a casa e rimasi da solo a fare una passeggiata. A un certo punto mi voltai e incontrai Eugenio e sua moglie. Li fermai, mi presentai e raccontai che gli avevo scritto. Lui mi spiegò che, per un problema di omonimia, ero finito in archivio. Aggiunse che era sorprendente il modo in cui accadono certe situazioni e che, se non lo avessi fermato, sarei rimasto un nome tra tanti in archivio. Da lì, mi ha dato la possibilità di lavorare con lui e gliene sono molto riconoscente”.

Perché ricorda così tanto Marco D’Amore?

“Ho sempre seguito Marco D’Amore sia come attore sia come regista. Di lui ho sempre ammirato la verità assoluta nel modo di lavorare. Mi colpiscono molto i silenzi, le pause, ciò che esiste tra una frase e l’altra. È una persona molto precisa e attenta ai dettagli, e mi rivedo molto in quel modo di lavorare. Sto scrivendo, nel tempo libero, una sceneggiatura che si intitola Madre Lucania. Racconta la vita di mio nonno Antonio. È una storia molto drammatica che sto scrivendo con amore, giorno dopo giorno. Un domani vorrei realizzare questo film a Palazzo San Gervasio. E se dovessi immaginare una persona a cui affidarlo per arricchirlo e trasformarlo, penserei proprio a Marco D’Amore”.

I dettagli sembrano accomunarvi…

“Un aspetto che forse mi rappresenta molto è il modo in cui lavoro sui dettagli. Quando ero in America, Matteo Saradini mi chiese perché, durante una scena, prestassi sempre attenzione a come fosse sistemata la giacca del personaggio. Gli spiegai che, per me, quella giacca era stata stirata dalla moglie del personaggio. Per questo aveva un significato importante: rappresentava presenza, ordine e sicurezza. Ecco perché facevo attenzione a non sgualcirla. Questo è il mio modo di lavorare: cercare sempre una verità nei dettagli più piccoli”.

Come continua nel frattempo a formarsi?

“Per continuare a formarmi, anche dal punto di vista economico, ho sempre dovuto arrangiarmi. Vengo da una famiglia semplice e non ho mai avuto grandi possibilità economiche. Però ho sempre avuto questa capacità: se non riesco a ottenere qualcosa, cerco di crearmela. Da piccolo, quando volevo un giocattolo che i miei genitori non potevano permettersi, cercavo di costruirlo da solo con carta, cartone e altri materiali. Oggi faccio la stessa cosa con il mio lavoro. Mi filmo da solo, sperimento personaggi, dialetti e lingue lontane da me. Cerco sempre di creare, non resto mai fermo ad aspettare”.

Che tipo di attore si considera?

“Mi considero una persona molto puntuale e professionale. Le tecniche che ho studiato richiedono moltissima preparazione, attenzione ai dettagli, ossessione, controllo e ricerca della verità. Mi reputo un attore trasformista e molto preciso. Quando ricevo un provino, cerco sempre di avvicinarmi il più possibile al personaggio. Se si tratta di una figura realmente esistita, lavoro in un modo; se invece il personaggio non esiste ma ho qualche informazione, cerco comunque di costruirlo. Lavoro sul modo di respirare, camminare, bere e osservare. Tengo molto ai dettagli e alla precisione”.

Che cosa sarebbe per lei il successo?

“Per me il successo significherebbe provare gioia e felicità. Non penso di aver mai gioito davvero fino in fondo per qualcosa. Non guardo tanto a ciò che può succedere dopo o al fatto di essere riconosciuto, anche perché sono una persona molto solitaria e timida. Quando i miei amici mi fanno dei complimenti, vado subito in imbarazzo. Per me il successo sarebbe piangere di gioia e potermi dire di avercela fatta, di essere utile, di saper fare qualcosa e di meritarmelo. Questo, per me, è il successo. E sono sicuro che arriverà”.

Questa spinta interiore sembra qualcosa che sente molto profondamente.

“Sì, sono anni che ripeto queste parole a me stesso. Le sento nello stomaco, nelle viscere. Mi sento come una bomba a orologeria che, prima o poi, deve esplodere. Adesso sta esplodendo con lei, perché mi sta dando l’opportunità di parlarne. Poi esploderà del tutto quando arriverà la mia occasione”.

A volte il suo modo di porsi può dare un’impressione diversa da chi è davvero?

“Sì, ci sto pensando proprio adesso. Quando conosco qualcuno, spesso vengo percepito come una persona molto rumorosa, leggera. Forse perché, all’inizio, quando entro in contatto con qualcuno, è come se fossi un bambino che cerca di fare amicizia con altri bambini. Sono allegro, spontaneo, un po’ sfacciato e un po’ bizzarro. Poi però, una volta che si crea un rapporto, emerge davvero chi sono”.

Quali sono i suoi sogni più grandi da artista?

“All’inizio sognavo di andare a Napoli, di vedere le Vele, di entrare in quel mondo che avevo visto in Gomorra. Poi volevo studiare a Napoli e a Roma, e ci sono riuscito. Poi c’è stata l’America, che per me rappresentava qualcosa di impensabile. Con il tempo ho iniziato a sognare ancora più in grande. Sogno di vincere un David di Donatello o un Oscar. Tengo sempre l’asticella molto alta, perché, nella peggiore delle ipotesi, ottengo qualcosa di meno, ma resta comunque qualcosa di importante”.

Che cosa le ha dato la recitazione in questi anni?

“Mi ha permesso di far emergere molte sfumature di me che prima erano bloccate. Per il contesto familiare e sociale in cui sono cresciuto, da piccolo ero più frenato, più chiuso. Attraverso lo studio e la formazione si sono aperti tanti aspetti di me che erano rimasti fermi. Quando sono sul palco, sul set o a un provino, è come se potessi tornare quel bambino di otto anni. Un bambino non pensa a ciò che potrebbe dire un adulto: gioca, si sporca, si diverte, si mette in ridicolo. Per me recitare significa questo: tornare bambino”.

Se le togliessero la recitazione, che cosa resterebbe?

Sarebbe come essere un vagabondo che cammina in solitudine, senza una meta e senza una direzione. Sarebbe molto doloroso”.