Antonio Perrotta morto dopo l'aggressione fuori dal locale a Sangineto, era addetto alla sicurezza: si indaga

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Antonio Perrotta, l’addetto alla sicurezza del locale Castello di Sangineto aggredito all’esterno della discoteca nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, è morto all’ospedale di Cosenza. Perrotta, che aveva 34 anni, lascia la compagna e quattro figli, tra cui una bimba di pochi mesi. La Procura di Paola ha disposto l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza nella zona del pestaggio per risalire agli autori dell’aggressione.

Morto Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza a Sangineto

Antonio Perrotta è morto alle 6,30 del mattino di lunedì 10 agosto.

Come riportato da La Repubblica, il 34enne, dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale di Cetraro, era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza a causa della gravità delle sue lesioni. Lascia la sua compagna e quattro figli, tra cui una bambina nata pochi mesi fa.

L’aggressione ad Antonio Perrotta fuori dal Castello di Sangineto

Antonio Perrotta, originario di Fuscaldo, lavorava come addetto alla sicurezza del locale “Castello” di Sangineto, in provincia di Cosenza.

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, è stato vittima di un violento pestaggio all’esterno della discoteca. Allo stato attuale, non si conoscono ulteriori dettagli.

Le indagini sull’aggressione a Perrotta e la possibile svolta

Sull’aggressione ad Antonio Perrotta hanno avviato le indagini la squadra mobile di Cosenza e i carabinieri della Compagnia di Paola, coordinate dal pm di turno e dal procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi.

La Procura di Paola ha disposto l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto il pestaggio ai danni dell’addetto alla sicurezza del “Castello” di Sangineto.

La svolta potrebbe essere vicina: la procura avrebbe già acquisito elementi che dovrebbero portare all’identificazione degli autori dell’aggressione mortale.

Il cordoglio del sindaco di Fuscaldo per la morte di Antonio Perrotta

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, e l’intera amministrazione comunale del Comune in provincia di Cosenza hanno espresso profondo “sgomento e immenso dolore per la tragica e assurda scomparsa del giovane Antonio Perrotta”.

Nella nota diffusa dal Comune di Fuscaldo si legge ancora: “Di fronte a una morte così incomprensibile, inaccettabile, avvenuta in un modo privo di ogni motivo e di ogni senso, le parole sembrano non bastare. Una giovane vita spezzata dalla violenza lascia una ferita profonda non soltanto nei suoi cari, ma nell’intera comunità, oggi unita nel dolore e nell’incredulità”.

Il messaggio del sindaco di Sangineto

Anche Michele Guardia, sindaco di Sangineto, ha commentato la notizia della morte di Antonio Perrotta: “Ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. In questo momento di tristezza, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, colpita da una tragedia immane“.

Il messaggio prosegue così: “Una vita spezzata è sempre una sconfitta per tutti. La violenza non può e non deve mai trovare spazio nella nostra comunità”.

Chi era Antonio Perrotta

Come riferito dall’Associazione Giorgio La Pira di Cosenza e riportato da La Repubblica, Antonio Perrotta “era sposato, aveva 4 bambini e lavorava come operaio alla Italbacolor di Fuscaldo“.

Ancora l’Associazione: “Sabato sera aveva scelto di sacrificare ancora qualche ora del suo tempo per svolgere un servizio di sicurezza in un locale di Sangineto: un lavoro extra per guadagnare qualcosa in più e contribuire alle necessità della famiglia. Una normale serata di lavoro dalla quale, però, non è più tornato a casa. Un marito e un padre, un lavoratore instancabile che, con sacrifici e dedizione, faceva turni di notte per portare avanti la propria famiglia e garantire un futuro ai suoi cari”.