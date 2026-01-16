Antonio Ricci contro la Rai per Affari Tuoi che "induce il gioco d'azzardo, perché Meloni non interviene?"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo“. Antonio Ricci riaccende la polemica tra Mediaset e la tv pubblica sulla popolare trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Durante la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, il creatore del tg satirico è tornato sul caso invocando anche l’intervento della politica, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che, ricorda, “era contro il gioco d’azzardo”.

Antonio Ricci contro la Rai per Affari Tuoi

Oggi 16 gennaio, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, che tornerà in onda su Canale 5 con cinque appuntamenti in prima serata, Antonio Ricci è tornato a parlare di Affari Tuoi lanciando un nuovo attacco alla Rai.

Viale Mazzini “continua a mandare in onda – ha detto – un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili”.

“Induce al gioco d’azzardo”

Una accusa al popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino che dalle parti di Mediaset ripetono da tempo.

A partire dai vertici, da Pier Silvio Berlusconi, che nei mesi scorsi ha definito il programma “un giochino vicino all’azzardo” e “un gioco dove si regalano soldi solo in base alla fortuna”.

Ricci chiede l’intervento della premier Meloni

Secondo Antonio Ricci la politica dovrebbe interessarsi del caso: “Perché la politica non interviene?”.

Il creatore di Striscia ha chiamato in causa direttamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La premier, ha detto, “era contro il gioco d’azzardo, io voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro il gioco d’azzardo”.

Le accuse ad Affari Tuoi

Antonio Ricci è poi tornato a parlare dei sospetti che il gioco sia taroccato: ”Per ottenere risultati con l’esordiente De Martino”, ha detto, la Rai “è partita con una delle sue edizioni più taroccate, perché dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva mollati”.

Durante l’ultima conferenza stampa, ricorda, “ho detto che noi non ce la saremmo più presa con i pacchi perché era un modo per fargli pubblicità, poi Max Giusti durante un podcast ha detto che avevano un budget che non doveva sforare i 30 mila euro di media per ogni puntata”.

“Noi ci siamo trovati davanti una notizia clamorosa: la fortuna e la casualità non esistevano”, perché “alla fine dell’anno si doveva stare in quei conti lì”.

“Questi – ha incalzato – ti fanno capire che tutte le sere puoi vincere 300 mila, invece no”.

Quando torna in onda Striscia la Notizia

Dopo anni, nei mesi scorsi Striscia la Notizia ha lasciato il posto alla nuova, fortunata edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti.

Lo storico show di Canale 5 è ora pronto a tornare con cinque puntate in prima serata, a partire dal 22 gennaio.

Alla guida del programma la storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Nella prima puntata ci saranno anche Maria De Filippi, nella insolita veste di inviata, e come ospiti Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone, criminologa e volto noto di tanti programmi Rai.