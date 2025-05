Antonio Ricci torna a parlare dei sospetti su Affari Tuoi, la frase sul pubblico di Stefano De Martino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Antonio Ricci torna a parlare di Affari Tuoi e ribadisce che l’inchiesta di Striscia non è contro Stefano De Martino, ma per cercare la verità. Il programma sarebbe tutt’altro che affidato al caso, secondo le segnalazioni ricevute dalla redazione. Intanto interviene anche il Codacons.

Ricci critica Affari Tuoi

Antonio Ricci risponde alle polemiche sollevate dopo i numerosi servizi di Striscia la Notizia dedicati ad Affari Tuoi, programma Rai condotto da Stefano De Martino.

Secondo Ricci, non si tratta di una guerra per lo share: “Non lo facciamo per rubare pubblico a De Martino, ma per raccontare ciò che emerge dalle segnalazioni che riceviamo”.

Fonte foto: ANSA In foto De Martino nello studio di Affari Tuoi

L’obiettivo, spiega, è fare luce su quello che appare come un meccanismo poco trasparente, in linea con la missione storica del programma satirico. Poi la battuta: “De Martino dovrebbe ringraziarmi, gli stiamo facendo pubblicità”.

Le accuse sulle vincite sospette

Al centro delle critiche ci sono le modalità con cui vengono assegnate le vincite. Secondo quanto ricostruito da Striscia, i concorrenti fornirebbero ai provini una lista di numeri “fortunati”, informazioni che poi verrebbero utilizzate dal “Dottore” per orientare il gioco.

Inoltre, il tg satirico sostiene che il budget delle vincite sarebbe stabilito in partenza, con una media attorno ai 30mila euro a puntata. Elementi che, se confermati, metterebbero in dubbio la natura stessa del programma.

Interviene il Codacons

Le indagini di Striscia la Notizia non sono rimaste inascoltate: il Codacons ha infatti presentato un esposto ad Agcom, Antitrust e alla Procura della Repubblica di Roma.

Ma dal programma di Rai 1 arriva la replica. Pasquale Romano, il “Dottore” di Affari Tuoi, ha dichiarato: “Si tratta di un game show basato sulla fortuna, non c’è nulla di opaco nel meccanismo”.

E ha aggiunto: “La vera ragione della polemica è che il programma ha rotto l’equilibrio della fascia preserale, tradizionalmente dominata da Mediaset”.