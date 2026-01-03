Antonio Tajani a Crans-Montana dopo la strage, il gesto del ministro per le famiglie degli italiani dispersi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è reso disponibile ad avere un contatto diretto con le famiglie degli italiani dispersi dopo la strage a Crans-Montana e a informarli personalmente di tutte le notizie sul caso. Il vicepremier ha aggiunto che “la polizia svizzera ha già identificato sei cadaveri, ma non sono di cittadini italiani”.

Il gesto di Tajani per le famiglie degli italiani dispersi

“Le famiglie chiedono di avere notizie più velocemente possibile e noi abbiamo dato la disponibilità massima ai nostri concittadini”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver incontrato circa 30 italiani, familiari delle persone coinvolte nell’incendio de Le Constellation.

“Ho detto loro di chiamarmi direttamente, ho lasciato loro il mio numero di portatile, perché possano avere informazioni dirette anche da me”, ha aggiunto il vicepremier.

ANSA

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Crans-Montana

“Il consolato e l’ambasciata continueranno a lavorare, abbiamo rinforzato l’unità operativa“, ha continuato, spiegando inoltre che un funzionario dell’Unità di crisi della Farnesina è sul posto mentre personale diplomatico è presente nelle varie città svizzere dove si trovano i feriti.

Tajani: “Identificate sei vittime, non sono italiane”

In collegamento con il Tg2 Tajani ha fatto sapere che “la polizia svizzera ha già identificato sei cadaveri, ma non sono di cittadini italiani”.

Le famiglie delle persone disperse o ferite nella strage a Crans-Montana sono state convocate per dare loro ulteriori comunicazioni.

“È probabile che già oggi ci sia l’identificazione di altre persone decedute nella tragedia della notte di Capodanno”, ha aggiunto.

Nel caso di vittime italiane, il ministro ha detto che la Farnesina è pronta “a organizzare un volo di stato con un C130. Però adesso aspettiamo di avere conferme di eventuali vittime italiane, cosa da non escludere”.

Le indagini sulla strage a Crans-Montana

Intanto, la procuratrice generale del Cantone Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato in un’intervista a una televisione svizzera che, al momento, non ci sono ipotesi di reato e indagati per l’incendio nel locale di Crans-Montana.

I proprietari de Le Constellation “sono stati sentiti come persone informati sui fatti e nei loro confronti non ci possono essere misure coercitive perché attualmente sono considerate innocenti”.