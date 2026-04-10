Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza Italia

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Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato Marina e Piersilvio Berlusconi per discutere del futuro di Forza Italia. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e il vicepremier e ministro degli Esteri ha incassato la fiducia dei figli del fondatore del partito.

La nota di Forza Italia e dei Berlusconi

“L’incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità“, si legge in una nota di FI.

“Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel Segretario – aggiunge il comunicato – l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All’incontro hanno partecipato Gianni Letta e il dottor Danilo Pellegrino”.

ANSA

L’incontro tra Tajani e Marina e Piersilvio Berlusconi

L’incontro tra Antonio Tajani e Marina e Piersilvio Berlusconi è durato quasi quattro ore e si è svolto negli uffici Mediaset di Cologno Monzese.

Quello con il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani, “è stato un incontro molto positivo“, ha fatto sapere Ansa citando fonti vicine alla famiglia Berlusconi.

Di cosa si è parlato

Il Corriere della Sera ha riportato che sul tavolo della trattativa per riportare pace dentro Forza Italia dopo il sisma provocato dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, ci sono due nodi soprattutto: la sostituzione di Paolo Barelli attuale capogruppo forzista alla Camera, fedelissimo del segretario, e i tempi dei congressi regionali sui quali pende lo stop invocato dalla minoranza.

Tajani avrebbe proposto, per il ruolo di capogruppo, l’apertura al leader della minoranza Giorgio Mulè o l’incarico a un uomo di mediazione come Enrico Costa oppure Pietro Pittalis.

Contro Costa, piemontese e uno dei volti di FI nella battaglia referendaria, si sarebbe schierato quasi compattamente il gruppo parlamentare perché nel 2022 è stato eletto con Azione ed è tornato in FI solo nel 2024.

Mulè, attualmente vicepresidente della Camera, lascerebbe libero il suo posto e correrebbe il rischio di scatenare nuove tensioni.

Riguardo ai congressi regionali, annunciati da Tajani subito dopo il referendum, dopo Campania, Lombardia e Sardegna, altre regioni intendono chiedere uno stop.

Intanto l’incarico di Tajani, eletto a febbraio del 2024, scadrebbe a febbraio 2027. Ma se il voto per il rinnovo delle Camere fosse anticipato a marzo-aprile del prossimo anno, anche il congresso nazionale potrebbe slittare.