Antonio Tajani interrotto al congresso Snals mentre parla del referendum, "Spegnete, è mancanza di stile"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un videomessaggio in cui Antonio Tajani parlava del referendum è stato interrotto. Durante un congresso Snals-Confsal, a Roma, il filmato del ministro degli Esteri che invitava a votare per il “Sì” è stato tagliato: “Spegnete, è una mancanza di stile“, ha detto dal palco il presidente del congresso Snals Mario Bozzo.

Antonio Tajani interrotto al congresso Snals

Un videomessaggio di Antonio Tajani è stato interrotto. Dove è accaduto e perché?

È accaduto a Roma durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola e Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

ANSA

Nel momento in cui il ministro degli Esteri, e leader di Forza Italia, ha iniziato a parlare del referendum sulla Giustizia, il video è stato interrotto.

“Spegnete, è mancanza di stile”

“Spegnete il messaggio del ministro”, si sente dire tra gli applausi del pubblico presente.

“È una mancanza di stile, signor ministro”, ha aggiunto poi dal palco Mario Bozzo, presidente del congresso Snals.

Questo esatto momento è stato filmato in un video, che mostra appunto il videomessaggio interrotto da disapprovazione e applausi seguiti alle parole di Bozzo.

Referendum e polemiche, il caso Tajani-Gratteri

Questa è solo l’ultima polemica che riguarda la campagna per il referendum.

Nei giorni scorsi, infatti, Tajani ha commentato il caso delle presunte minacce che il magistrato Nicola Gratteri avrebbe fatto al direttore del Foglio Claudio Cerasa.

“Voglio esprimere solidarietà al quotidiano Il Foglio, per le gravi minacce subite dal procuratore Gratteri. Un atto gravissimo che lede la libertà di stampa”, aveva scritto Tajani su X.

La frase di Tajani è riferita a un botta e risposta tra Nicola Gratteri e un giornalista de Il Foglio, riportato dal direttore del quotidianoClaudio Cerasa: “Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti e tireremo su una rete”, avrebbe detto il procuratore.

Cos’è lo Snals-Confsal

Ma cos’è lo SNALS-Confsal, al cui Congresso è stato interrotto il video di Tajani?

Lo SNALS-Confsal è uno dei principali sindacati italiani nel settore dell’istruzione e della ricerca e il sindacato ha proprio rivendicato, in occasione del video del ministro degli Esteri, la sua indipendenza.

Il nome è l’acronimo di Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola. Il sindacato, come detto, si definisce un’organizzazione autonoma, libera e democratica, cioè non è legata a partiti politici o ideologie specifiche, a differenza dei sindacati confederali tradizionali.