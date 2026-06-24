Antonio Tajani non esclude il voto anticipato, resiste l'ipotesi di aprile per le elezioni Politiche 2027

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le elezioni politiche del 2027 potrebbero svolgersi qualche mese prima della naturale scadenza della legislatura. A riaprire il dibattito sul possibile voto anticipato è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale non ha escluso esplicitamente l’ipotesi di votare già nella primavera del prossimo anno. Intervenendo a margine delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della Guardia di Finanza a Foggia, il leader di Forza Italia ha evitato di chiudere la porta alla possibilità di un voto anticipato, lasciando intendere che la scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni politiche della maggioranza dei prossimi mesi.

Cosa ha detto Antonio Tajani sul possibile voto anticipato

A chi gli ha chiesto un commento sulle indiscrezioni che indicano l’11 aprile 2027 come possibile data delle prossime elezioni politiche, Tajani ha risposto senza escludere a priori lo scenario.

“La fine della legislatura è a settembre, quindi un mese prima o un mese dopo non è che cambia molto. Vedremo quando sarà il momento giusto per andare a votare, non è un tema fondamentale”.

ANSA

Pur sottolineando che la questione non rappresenta una priorità immediata per il governo, il vicepremier non ha di fatto escluso la possibilità che la legislatura possa chiudersi leggermente prima della sua naturale conclusione.

Perché si parla di elezioni politiche ad aprile 2027

L’ipotesi di un voto anticipato in primavera circola ormai da diverse settimane a livello mediatico. La legislatura inaugurata dopo le elezioni del settembre 2022 terminerebbe formalmente nell’autunno del 2027. Tuttavia diversi osservatori ritengono che una convocazione delle urne ad aprile potrebbe risultare più vantaggiosa sotto il profilo organizzativo e politico.

Tra gli elementi che vengono citati dagli analisti spicca la volontà di evitare una campagna elettorale durante il periodo estivo, oltre alla possibilità per il governo di arrivare al voto dopo aver completato alcuni importanti dossier economici legati all’attuazione del Pnrr.

Al momento non esiste ovviamente alcuna decisione ufficiale e Palazzo Chigi continua a sostenere che l’obiettivo resta quello di portare a termine la legislatura. Le parole di Tajani, tuttavia, dimostrano che il tema rappresenta una questione aperta anche all’interno della stessa maggioranza.

Cosa dicono i sondaggi, oggi chi vincerebbe le elezioni

Le più recenti rilevazioni dell’opinione pubblica continuano a indicare il centrodestra come la coalizione favorita in caso di voto, con un vantaggio netto rispetto alle opposizioni.

Secondo gli ultimi sondaggi diffusi da La7 Swg, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con una quota intorno al 28-29%, pur registrando una lieve flessione rispetto ai mesi precedenti. Il Partito Democratico si attesta tra il 19% e il 20%, mentre il Movimento 5 Stelle oscilla tra il 15% e il 16%.

All’interno della maggioranza, la Lega di Matteo Salvini si colloca tra l’8% e il 9%, mentre Forza Italia si mantiene stabile tra il 7% e l’8%. Complessivamente, il centrodestra unito supera il 45% dei consensi. Una soglia che, con l’attuale legge elettorale, garantirebbe un’ampia maggioranza parlamentare.

Nel campo delle opposizioni, oltre a Pd e M5S, le altre forze come Azione e Italia Viva si muovono tra il 3% e il 4%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si colloca intorno al 4-5%. In tale ottica, la frammentazione del fronte progressista continua a rappresentare un limite strutturale.

L’incognita Vannacci

Uno degli elementi più osservati riguarda il confronto interno alla destra. Matteo Salvini mantiene un vantaggio consolidato rispetto a Roberto Vannacci, che nei sondaggi personali e nelle ipotesi di lista autonoma viene accreditato tra il 2% e il 4%. Un dato ancora contenuto, ma sufficiente a influenzare gli equilibri, soprattutto nei collegi uninominali.

Se si votasse oggi, il centrodestra partirebbe dunque da una posizione di netto vantaggio, con Fratelli d’Italia come perno della coalizione e una distribuzione dei consensi relativamente equilibrata tra gli alleati.

Tuttavia mancano ancora molti mesi all’appuntamento elettorale e il quadro politico potrebbe cambiare sensibilmente. Gli analisti sottolineano che la vera incognita resta la capacità delle opposizioni di costruire un’alleanza competitiva e il ruolo che eventuali nuove formazioni, come quella legata a Futuro Nazionale di Vannacci, potrebbero giocare nel ridefinire gli equilibri complessivi in vista del 2027.

Quando si voterà davvero per le Politiche 2027

La conclusione è che al momento non esiste alcuna convocazione ufficiale delle prossime elezioni. La scadenza naturale della legislatura resta fissata per settembre 2027, ma la finestra primaverile continua a essere considerata una possibilità concreta da diversi osservatori politici.

Molto dipenderà dall’andamento dell’economia, dai rapporti di forza tra i partiti della coalizione e dall’evoluzione del quadro internazionale nei prossimi mesi.