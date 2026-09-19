Antonio Tajani paragona il voto e la scelta della moglie, "quella carina ma con la gonna lunga": è bufera

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si alza il polverone su Antonio Tajani dopo il paragone tra il voto e la scelta della moglie. Le frasi del vicepremier sul palco di un evento nel Lazio hanno fatto scoppiare la bufera politica per l’accostamento tra i suggerimenti da dare agli elettori sulle preferenze nelle urne e i consigli sulla donna da prendere in sposa. “Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia” ha detto il ministro degli Esteri, scatenando l’attacco di Italia Viva.

Le parole di Antonio Tajani

Tajani ha proposto il paragone dal palco di Itaca, la tre giorni di dibattiti organizzata dal vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, durante un suo intervento a proposito del prossimo voto alle politiche.

Il vicepremier ha spiegato la scelta del partito da consigliare agli elettori immaginando una conversazione con il figlio sul tipo di donna da prendere in sposa: “Una ragazza affascinante? Sì certo una ragazza affascinante. Ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Ha mollato il fidanzato, è portata a mettere qualche cornetto. Poi c’è una ragazza più seria, meno appariscente, più affidabile, che sarà una buona madre di famiglia” dice Tajani simulando il dialogo.

ANSA

Il paragone tra il voto e la scelta della moglie

Di fronte il pubblico dell’evento a Formello, il segretario nazionale di Forza Italia ha poi proseguito con l’accostamento, descrivendo il quadretto della donna che per lui sarebbe più adatta.

“E allora io a mio figlio dico scegli la seconda, perché quella che ti può apparire più affascinante e poi ti tradisce…” ha detto ancora Tajani, affermando di scegliere sempre “quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia. Che sta là, che sai che ti dà delle risposte sempre, che quando la chiami c’è”.

“Quando anche nel sondaggio si chiede ‘preferisci quella così’ o la ragazza seria, magari ha le gonne un po’ più lunghe di quell’altra – ha continuato – Oppure il ragazzo, il playboy, quello muscoloso o quello che magari va in ufficio con la giacca e la cravatta. Se preferisci il fusto magari ha dieci ragazze. Ecco io consiglio sempre l’affidabile”.

La replica di Italia Viva

Il paragone in cui si è lanciato Antonio Tajani non è piaciuto a molte esponenti dell’opposizione, in particolare alla capogruppo al Senato di Italia Viva, Raffaella Paita, che ha risposto così alle frasi del vicepremier.

“Secondo il nostro ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all’impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche – ha dichiarato – Le sue parole sono una sortita anni ’50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Ricorda il proverbio citato nel film capolavoro di Monicelli I Soliti ignoti ‘Fimmina piccante pigghiala per amante, fimmina cuciniera pigghiala pe’ mugliera’. Chissà cosa pensa Marina Berlusconi delle parole imbarazzanti e retrograde del coordinatore nazionale di Forza Italia”.