Antonio Tajani ricorda il gesto di Silvio Berlusconi quando morì suo padre: "Non era come lo dipingevano"

Sono passati due anni dalla morte di Silvio Berlusconi: il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto ricordare il Cavaliere con un video condiviso sui social. All’interno del contenuto, l’Onorevole ha ricordato un particolare gesto di Berlusconi, in occasione della morte di suo padre. “Non era come lo dipingevano”, ha affermato Tajani nel video.

Antonio Tajani ricorda Silvio Berlusconi: il video social

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani ha utilizzato i propri profili social per condividere un video in cui ricorda il Cavaliere.

Il Ministro degli Esteri ha utilizzato il video per raccontare alcuni aneddoti del Cav, affermando di aver scommesso non solo sull’imprenditore e sul politico, ma “anche sull’uomo Berlusconi”.

“Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico se dietro quel grande imprenditore, quel grande politico non c’è un grande uomo” è una delle frasi che Tajani ha pronunciato all’interno del video.

Il racconto della morte del padre: “Non era come lo dipingevano”

Antonio Tajani ha poi aggiunto alcuni aneddoti relativi a dei momenti difficili della sua vita: la morte della madre e quella del padre. In entrambe le occasioni, ha raccontato l’Onorevole, Berlusconi gli ha dimostrato “non soltanto di essere un leader, ma di essere un amico”.

Il Ministro ha ricordato che, nel momento in cui sua madre era in fin di vita, il Cavaliere gli consigliò di starle vicino e di parlarle anche se la donna era in coma.

Berlusconi avrebbe chiamato Tajani dicendo: “Anche se sta in coma tu parlale e vedrai che lei ti ascolterà e sarà contenta di ascoltare la tua voce”.

Tajani ha anche raccontato un particolare episodio accaduto durante il funerale del padre.

“Quando morì mio padre, si mise in ginocchio davanti alla sua bara alla fine della messa, e rimase 10 minuti in preghiera”, ha raccontato il Ministro. “Era un uomo diverso da come lo dipingevano, da come lo disegnavano”.

La dedica del Ministro: “Ci guarda da lassù”

Il video di Antonio Tajani in ricordo di Silvio Berlusconi si conclude con brevi parole e una dedica scritta.

“Lui sicuramente ci guarda da lassù con il suo sorriso bonario, intelligente e accattivante”, ha affermato il Ministro.

In chiusura, appare invece la scritta: “12 giugno 2023 – 12 giugno 2025 – In memoria di un grande imprenditore, di un grande politico, di un Grande Uomo”.