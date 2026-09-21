Antonio Tajani, scuse dopo la frase delle polemiche sulle donne da sposare: "Mai pensato di offendere"

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Antonio Tajani si è scusato per quanto affermato qualche giorno fa chiarendo che non intendeva “offendere le donne“. Il ministro degli Esteri aveva parlato del tipo di donna da sposare dicendo che, secondo lui, era meglio meno appariscente perché più “seria e affidabile”.

Le scuse di Tajani alle donne

“Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica”, ha detto Antonio Tajani a New York a margine dell’Assemblea dell’Onu dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Il 19 settembre, ai tre giorni di dibattiti a Formello, il vicepremier aveva sostenuto che è meglio sposare una donna meno appariscente, magari “con una gonna più lunga ma di sicuro più seria e affidabile”, rispetto a una più affascinante, che “ha avuto tanti fidanzati e li ha mollati” e quindi “portata a mettere qualche cornetto”.

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Nella Grande Mela, chiarendo la sua intenzione di non offendere il genere femminile, il ministro degli Esteri ha aggiunto: “Faccio un esempio per tutti –ha proseguito il vicepremier -, proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne questo è un esempio ne potrei fare altri 100”.

Bonelli contro le scuse di Antonio Tajani

La polemica sulle dichiarazioni di Tajani non accenna a rallentare neanche dopo le scuse del vicepremier ritenute “ipocrite” da esponenti dell’opposizione.

“Sostiene di essere stato frainteso, ma non è così – ha detto Angelo Bonelli di Avs – il suo intervento è stato registrato e c’è un lungo video che documenta integralmente le sue parole”.

“Non siamo di fronte a una frase estrapolata, ma a un ragionamento nel quale le donne vengono giudicate attraverso stereotipi sessisti e patriarcali. Quelle parole raccontano un preciso dato culturale di questo governo “, ha continuato il deputato.

“E la minimizzazione di Giorgia Meloni è ancora più grave: mentre il governo fa propaganda sul burqa, il suo vicepremier propone un’idea della donna legata alla gonna, alla fedeltà e al ruolo di madre e moglie. Meloni si assuma la responsabilità politica di ciò che accade nel suo governo. Perché, a forza di difendere questo modello e di nascondersi dietro le scuse, più che un governo occidentale sembra il governo dei Talebani“, ha concluso.

Il commento di Iva Zanicchi

Incredula riguardo alle parole di Antonio Tajani è la cantante Iva Zanicchi che, a Un giorno da pecora, ha detto che “non ci crederei neanche se le sentissi dal vivo, sono chiaramente una battuta. Quando io mi sono fidanzata con l’uomo della mia vita indossavo un paio di pantaloncini dai quali uscivano le mie chiappette. E per 42 anni poi gli sono stata fedele, non diciamo sciocchezze su”.

Zanicchi ha poi commentato che “il problema è la testa che hai, non la gonna, la minigonna o il colore della pelle, su dai per piacere”.

Poi, ironicamente, ha affermato: “Io ho una grande esperienza e credetemi, le donne morigerate, con le gonne lunghe, mai scollate, coi capelli raccolti, cornificano che è un piacere…”.