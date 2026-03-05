Antonio Tajani torna sullo scontro con Conte e fa polemica, "danno lezioni senza farsi esame di coscienza"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Antonio Tajani ha commentato lo scontro avuto con Giuseppe Conte il 2 marzo durante i lavori della commissione al Senato. "L’ira del giusto è tremenda, io cerco di non alzare la voce ma non si può esagerare. Ora l’Italia è protagonista in politica internazionale mentre c’era chi andava dalla Merkel col cappello in mano, danno lezioni agli altri senza farsi esame di coscienza", ha detto il ministro degli Esteri.

Tajani su Iran e Medioriente

Antonio Tajani è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete4.

Il ministro degli Esteri ha commentato lo scenario di guerra in Medioriente, confermando l’intenzione dell’Italia di inviare gli aiuti richiesti dai paesi del Golfo per la difesa aerea contro gli attacchi dell’Iran.

Il vicepremier e leader di Forza Italia ha inoltre annunciato possibili interventi contro le speculazioni che causano aumenti dei prezzi di benzina e gas.

Tajani torna sullo scontro con Conte

Poi Antonio Tajani è tornato sullo scontro avuto con Giuseppe Conte nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

"L’ira del giusto è tremenda, io cerco di non alzare la voce ma non si può esagerare", ha esordito il vicepremier e ministro degli Esteri.

Poi ha aggiunto: "L’Italia è protagonista in politica internazionale come ai tempi di Berlusconi, basta dire che siamo succubi di Trump, noi siamo europeisti e siamo alleati degli Stati Uniti".

Nuova polemica con Conte

"C’era chi andava con cappello in mano dalla Merkel e dai cinesi", ha commentato Tajani tra gli applausi del pubblico di Rete4.

"Danno lezioni agli altri senza farsi un esame di coscienza", ha poi contrattaccato il vicepremier.

Il riferimento è al duro scontro avuto con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti.

Tajani-Conte, cosa è successo

"A me Trump non ha mai chiamato Tony o Anthony, a lei la chiamava Giuseppi quindi un rapporto di particolare amicizia ce l’aveva lei", aveva detto Tajani, replicando a Conte che chiedeva quali Paesi fossero stati avvisati dagli Usa dell’attacco all’Iran.

"Io non mi vergogno di niente. Ma di cosa mi devo vergognare? Il cappellino era un regalo", aveva sottolineato Tajani riferendosi al cappellino con la scritta Maga trovato sul suo scranno in occasione della prima riunione del Board of Peace a Washington.

"Io non sono andato né in ginocchio dalla Merkel né in ginocchio come ha fatto lei da Trump. Lei è andato in ginocchio sotto banco a dire alla signora Merkel ‘ci penso io’.

Io non sono stato né dalla Merkel né da Trump come ha fatto lei, onorevole Conte, io non mi faccio chiamare Giuseppi", aveva poi aggiunto, alzando notevolmente la voce il leader di Forza Italia.

La discussione tra Tajani e Conte si era fatta talmente accesa che la presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, era stata costretta a interrompere la seduta prima che gli animi si calmassero.