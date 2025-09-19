Antonio Vaglica vincitore di Italia’s Got Talent aggredito a Roma, colpi di pietra in testa durante una rapina

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aggredito, minacciato e colpito con una pietra alla testa: è la terribile esperienza vissuta a Roma da Antonio Vaglica, 21 anni, cantante calabrese diventato famoso nel 2022 dopo aver vinto la dodicesima edizione di Italia’s Got Talent. L’artista, originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, è stato preso di mira il 13 settembre da un ragazzino di 16 anni, che voleva costringerlo a consegnare denaro e cellulare. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri e il gip ne ha disposto il collocamento in comunità, riconoscendo il rischio di reiterazione del reato.

Antonio Vaglica aggredito a Roma

Secondo la ricostruzione degli investigatori riportata da Repubblica, Vaglica si trovava in casa insieme al 16enne quando quest’ultimo ha afferrato una pietra appuntita e lo ha colpito alla testa, intimandogli di consegnare soldi e telefono.

Nonostante le ferite riportate, il cantante è riuscito a chiamare i militari e a denunciare l’accaduto.

IPA

Antonio Vaglica

Visitato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Il calvario, però, non è finito lì. Nelle ore successive l’aggressore ha continuato a tormentarlo con messaggi via WhatsApp, arrivando a pretendere fino a 5mila euro.

Lo ha poi costretto a fissare un incontro in un fast food a piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle, per consegnare una prima tranche di 3mila euro.

L’arresto in flagranza

All’appuntamento si sono presentati anche i carabinieri in borghese del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara, che hanno bloccato il ragazzo in flagranza di reato.

Dopo la convalida del fermo, il gip ha disposto per il minore – accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate – il collocamento in comunità.

Chi è Antonio Vaglica

La notizia dell’aggressione ha scosso i fan di Antonio Vaglica, un artista che aveva conquistato il pubblico televisivo con il suo timbro vocale intenso e la sua sensibilità.

Originario di un piccolo centro della Calabria, era ancora studente al liceo artistico quando ha deciso di partecipare a Italia’s Got Talent.

Sul palco del talent show, la sua voce ha impressionato così tanto Elio, uno dei giudici, da spingerlo a premere il Golden Buzzer che lo ha portato direttamente in finale.

Nel 2022 Vaglica ha poi trionfato nella dodicesima edizione, superando anche momenti difficili legati alle discriminazioni subite per il suo aspetto e per il suo look considerato “femminile”.

Più volte il cantante ha raccontato che la musica gli ha dato la forza di esprimersi liberamente, trovando nel palco uno spazio di riscatto e affermazione personale.