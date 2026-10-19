Antonio Villani della Digos morto investito dal Suv sull'E45 nell'area di servizio a Borello: ferito un agente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Antonio Villani, poliziotto di 50 anni in servizio nella Digos, è morto dopo essere stato investito da un suv mentre svolgeva servizio di ordine pubblico al seguito dei tifosi dell’Avellino in trasferta per assistere alla partita di Serie B contro il Cesena. L’incidente è avvenuto in un’area di sosta sull’E45 a Borello.

Poliziotto morto sull’E45: la ricostruzione dell’incidente

Antonio Villani è deceduto all’età di 50 anni poco prima delle ore 16 di domenica 18 ottobre.

In base a quanto emerso nella ricostruzione dei fatti riportata dal Resto del Carlino, il poliziotto è stato investito accidentalmente da un suv mentre si trovava fermo nell’area di servizio Letizià di Borello sull’E45 ad attendere l’arrivo dei pullman e delle auto dei tifosi dell’Avellino per scortarli fino allo stadio del Cesena, dove alle 17,15 era in programma la partita di Serie B.

Il conducente di un suv su cui procedeva a una velocità “altissima” una coppia residente a Cesena, prima di arrivare all’area di servizio, ha perso il controllo del mezzo, ha abbattuto tutti i cartelli stradali presenti sul lato destro della E45, ha distrutto l’aiuola che separa la superstrada dall’area di servizio e si è immesso sulla stessa area, centrando in pieno l’ispettore fuori dalla macchina di servizio.

Villani è deceduto sul colpo.

Un altro poliziotto è rimasto ferito: portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

L’autista del suv è accusato di omicidio stradale. La Procura di Forlì aprirà un fascicolo d’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio del Sindacato di Polizia per la morte di Antonio Villani

Il Sindacato autonomo di Polizia ha espresso il suo cordoglio per la morte di Antonio Villani.

La nota recita: “Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino, come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto. Tutto il Sap esprime sinceri sentimenti di cordoglio e si stringe ai colleghi di Avellino e a tutta la famiglia di Antonio”.

Chi era Antonio Villani: il ricordo del ministro Piantedosi

Antonio Villani, deceduto nell’area di servizio di Borello sulla superstrada E45, nei pressi di Cesena, era un poliziotto in servizio nella Digos della Questura di Avellino.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha origini irpine, ha ricordato Villani con un post pubblicato sui social network: “In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa“.

Piantedosi ha poi espresso la sua “più sincera vicinanza” alla famiglia e ai colleghi di Antonio Villani e a tutta la famiglia della Polizia di Stato “in questo momento di grande dolore”.