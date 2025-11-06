Antonio Medugno dalla passerella al cinema, intervista all'attore tra rapporto col corpo e disturbi alimentari

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Classe 1998, Antonio Medugno ha iniziato davanti a un cellulare e si ritrova oggi davanti a una cinepresa. Influencer da milioni di visualizzazioni, ha fatto strada nella moda e ora debutta al cinema con il film Qui staremo benissimo di Renato Giordano, presentato al Rome Independent Film Festival e al cinema dal 6 novembre con Adler Entertainment. Un’opera che parla di identità, amore e accettazione, temi che per Antonio Medugno non sono soltanto finzione scenica: sono il cuore della sua esperienza personale. In questa intervista senza filtri in esclusiva per Virgilio Notizie, racconta l’insicurezza, i disturbi alimentari, il bisogno di riscatto e la sua attenzione per il corpo. Ma anche l’importanza della famiglia, il coraggio di trasferirsi da solo a Milano da Napoli, e la capacità di difendersi da chi abusa del proprio potere. Ne viene fuori il ritratto di un ragazzo consapevole, determinato, con le cicatrici in bella vista e le idee molto chiare su cosa significhi amare, dentro e fuori dal set.

In Qui staremo benissimo interpreta Alessio. Quando le è arrivata la proposta per il ruolo che ha pensato e come lo ha approcciato?

“Sono due domande un po’ distaccate, perché dal momento in cui ho ricevuto la proposta di casting e ho saputo che ero stato scelto ho avuto un tipo di emozione. Una volta che poi ho letto il personaggio, è stato dopo dieci giorni circa, ho iniziato a immedesimarmi in Alessio. Quando devi girare un film di un mese e mezzo, il segreto, soprattutto per un attore alle prime armi come me, è quello di cimentarsi totalmente nel personaggio. Questo significa uscire dalla propria realtà, distaccarsi completamente dalla propria quotidianità e cercare di entrare in quella del personaggio. Alessio, per fortuna, era un personaggio molto simile a me due anni fa e, quindi, non ho avuto difficoltà nel calarmi nel ruolo. Le prime emozioni? Tanta gioia. Inizialmente non sapevo neanche che nel film ci fosse Asia Argento. L’ho scoperto dopo e mi ha fatto ancora più piacere. Era una sfida, una sfida con me stesso. Avevo studiato dizione per poco tempo, ma comunque lo avevo fatto, e quello era il momento di mettere in atto tutto quello che avevo seminato”.

Il film affronta il tema della diversità e dell’accettazione. Si è sentito subito a tuo agio con questi temi?

“Assolutamente sì. Non è mai stato un problema o un qualcosa che mi mettesse in difficoltà. È stato un ruolo intenso, che mi ha permesso di esplorare dinamiche umane lontane dai pregiudizi. Io non ho mai pensato al genere del personaggio di cui mi innamoro, ma ai sentimenti e alla verità della connessione tra esseri umani. Il film mostra che l’amore, in ogni sua forma, è autentico e merita di essere raccontato. Questo messaggio mi ha toccato e l’ho portato sul set con naturalezza”.

Amore in tutte le sue sfumature è quello raccontato dal film. Se dovesse definire l’amore con parole sue, cosa direbbe?

“Per me l’amore è prendersi cura di qualcuno. L’amore vero lo riconosci quando senti che per l’altra persona sei una priorità, quando quella persona si prende cura di te in modo spontaneo. Ti racconto un aneddoto. Dopo una lunga giornata di lavoro e una partita di calcio, torno a casa stanchissimo. La mia ragazza, che in quel periodo aveva la febbre alta ed era a letto da giorni, appena sente che arrivo, si alza nonostante la sua condizione e mi accoglie con un asciugamano in mano per asciugarmi il sudore, preoccupata che potessi ammalarmi. Quel gesto, fatto da una persona malata che pensa prima a te che a se stessa, per me è stato l’esempio più puro e reale di amore. Amare significa proprio questo: esserci, anche quando non stai bene”.

E l’amore per se stessi? Ha sempre saputo prendersi cura anche di Antonio?

“No, purtroppo no. Mi sono sempre preso cura prima delle persone che amavo. Ho sempre messo gli altri davanti a me, a volte dimenticandomi di ascoltarmi davvero. Questo mi ha portato spesso a trascurare le mie ferite, a non risolvere tante cose del passato. E oggi ne pago le conseguenze. So che è importante prendersi cura di se stessi, ma non è facile per chi, come me, ha l’istinto di dare tutto agli altri”.

Quella sofferenza si può colmare?

“Sì, penso che si possa. Ma non si colma un vuoto semplicemente riempiendolo. Serve accettare quella sofferenza, comprenderla e poi trasformarla. A volte, anziché riparare qualcosa, bisogna costruire qualcosa di nuovo dentro di sé. Io sono ancora in cammino, non ho completato questo percorso. Sono ancora molto focalizzato su chi ho intorno, più che su di me”.

Alessio nel film ha un rapporto tormentato con il padre. Com’è stato invece il suo?

“Completamente diverso. Mio padre è stato fondamentale per me. Mi accompagnava ovunque, anche ai concorsi più piccoli. Era sempre presente, anche quando si trattava di eventi periferici senza grande visibilità. Lui c’era. Credeva in me, anche quando lavoravo in lavanderia o in uno studio legale. Ricordo che mi diceva: Tu segui il tuo sogno, io ti appoggio su tutto. È stato il mio sprone nei momenti più difficili. Anche mia madre, mio fratello e mia sorella sono stati e sono tuttora la mia forza. Tutto quello che faccio oggi lo devo a loro”.

Sua sorella è stata decisiva anche per il suo debutto su TikTok…

“Sì. Un giorno mi ha detto: Ci sono tanti ragazzi che fanno video, anche meno carini di te, perché non ci provi?. Abbiamo realizzato il primo insieme ed è diventato virale: mezzo milione di visualizzazioni. Il secondo, un milione. A quel punto ho aperto il mio canale e nel primo mese ho raggiunto i 230 mila follower. Da lì ho capito che c’era qualcosa in me che arrivava, e ho iniziato a crederci seriamente”.

Si è fatto un’idea su cosa piace tanto di lei al pubblico?

“L’estetica mi ha sicuramente aiutato. I video in cui mostravo di più il mio fisico funzionavano. Ma oggi mantenere una fanbase significa saper comunicare, immedesimarsi, ascoltare. Le persone che mi seguono mi chiedono consigli su capelli, outfit, skin care. Presto uscirà un mio brand di prodotti per capelli. Cerco di offrire contenuti utili, di rispondere ai loro bisogni anche senza che me lo chiedano. Questo crea un legame vero”.

Sente la responsabilità verso le persone che ti seguono?

“Sì. Sempre di più. So che ho tre milioni di persone che mi ascoltano. Voglio portare contenuti puliti, utili, veri. Non voglio educare nessuno, ma voglio essere sincero. Mostrare chi sono, anche nei miei limiti”.

Com’è iniziato il suo percorso nella moda? Ricorda il primo grande marchio che ha creduto in lei?

“Sì, lo ricordo perfettamente. Il primo marchio importante che ha scommesso su di me è stato Richmond. Si è affidato completamente alla mia immagine, sia per l’e-commerce che per i contenuti social. Quella è stata una conferma fortissima per me. Ho capito che quel mondo poteva davvero diventare il mio lavoro. Sentivo che era il mio ambiente, il mio posto.

Inoltre, era una soddisfazione doppia: non solo professionale, ma anche personale. Avevo una missione, quella di rendere fieri i miei genitori. E quando succedono cose così grandi, la prima cosa che faccio ancora oggi è chiamare loro. So quanto hanno investito in me, non economicamente, ma emotivamente. Tante delle cose che faccio oggi sono anche per ripagare quella fiducia”.

Ha lasciato però il sud e si è trasferito a Milano. Che impatto ha avuto questa scelta su di lei?

“Milano per me è stata una grande sfida. Sono arrivato che non conoscevo nessuno, non avevo nessun contatto. Quando sei da solo, ti rendi conto di tante cose. Ti allontani dagli amici, dalla famiglia, dalle abitudini. Ma proprio lì ho capito chi ero. Giù stavo bene, ma a Milano mi sono messo alla prova, ho dovuto affrontare la solitudine e imparare a contare su me stesso. E da quel momento ho iniziato a costruire qualcosa di mio. Ho trovato un’identità diversa, più forte. Non è stato facile, ma oggi posso dire che è stata la scelta giusta”.

Nel film, Alessio soffre d’ansia. Che rapporto ha lei con l’ansia?

“Un rapporto molto forte: l’ansia è sempre con me. La chiamo la mia amica, perché ormai ci convivo. A volte arriva senza un motivo preciso e questo mi manda in crisi, perché non riesco a capire da dove venga. Ho provato a parlarne con specialisti, ma non ho ancora trovato risposte definitive. In passato ho mantenuto relazioni anche solo perché quelle persone riuscivano a calmarmi. Può sembrare egoista, ma è la verità”.

Quando lavora riesce a gestirla?

“Rendo meglio sotto pressione: sul lavoro riesco a contrastare l’ansia. Mi blocca di più nella vita privata. Ma ho imparato a riconoscerla, a sapere quando sta arrivando. Questo mi aiuta a non esserne travolto. Ci sto lavorando. Spero di uscirne un giorno, ma intanto ho fatto tanti passi avanti”.

In che relazione è con il suo corpo, se vogliamo suo strumento di lavoro?

“Non ho un rapporto semplice con il mio corpo. A 16 anni pesavo 44 kg a causa di disturbi del comportamento alimentare. A scuola mi prendevano in giro. Anche quando vinsi il mio primo concorso, il sorriso più bello nonostante portassi l’apparecchio ai denti, i miei compagni di classe non persero l’occasione per deridermi. Mi dicevano: Se hai vinto tu, pensa gli altri“.

Era durissima, qualcuno parlerebbe di bullismo ma a me non piace il termine. Ma grazie a mia madre, alla mia famiglia e alla mia forza di volontà, sono riuscito a superarlo. Avevo fame di rivincita. Volevo dimostrare che ce la potevo fare. Era troppa la fame”.

Chi ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare racconta che certe voci nella testa non muoiano mai del tutto…

“Quella voce del passato ogni tanto torna, ma oggi non mi fa più paura. So chi sono e cosa valgo”.

I pregiudizi su chi si è affermato sui social sono sempre forti. Le pesano?

“Mi pesano. C’è ancora tanta ignoranza su quello che facciamo sui social. Si pensa che non sia un lavoro. Ma io lavoro tutto il giorno. Anche quando non posto, sto creando, pensando, progettando. Questo lavoro non finisce mai. E richiede tanta verità”.

La televisione, in particolare il Grande Fratello Vip, è stato un errore o un trampolino?

“Non rinnego quella esperienza: mi ha dato visibilità. Ma lì dentro non sono riuscito a raccontarmi del tutto, perché l’ansia lì dentro ha avuto la meglio. Piangevo spesso e mi rinchiudevo in me stesso perché sentivo la lontananza dai miei affetti ma mi ha fatto crescere. Era un treno da prendere, e l’ho preso. Sono grato per ciò che mi ha lasciato”.

Se oggi le proponessero un film o un programma tv, cosa sceglierebbe?

“Un film. Tutta la vita. Sto studiando dizione, mando self tape, voglio crescere come attore. Il mio futuro lo vedo nel cinema”.

Si è rivisto nel film?

“Sì, ma sono molto critico. Faccio fatica a guardarmi. Spero che arrivi ciò che ho voluto trasmettere. Con i miei limiti, ma anche con tanto cuore”.

Cosa si augura che dicano di lei?

“Che ho dato tanto. Che nonostante le difficoltà, sono riuscito a comunicare qualcosa. E che ho dimostrato che con la voglia, la determinazione e l’impegno si può fare tutto”.

In un ambiente come il suo, esposto e competitivo, come si difende dagli abusi di potere?

“È una domanda che mi tocca molto. Io ho sempre cercato di restare fedele a me stesso. Non ho mai accettato compromessi e non ho mai dato modo a nessuno di approfittarsene. Però so che non è facile, soprattutto per chi è agli inizi e ha paura di perdere un’opportunità. Io per fortuna ho avuto una famiglia solida alle spalle, e anche quando ero solo a Milano, ho fatto in modo che la mia dignità venisse prima di tutto.

Mi sono trovato davanti a situazioni poco chiare, ma ho imparato a dire di no. E ogni volta che qualcuno ha cercato di usare il suo potere per farmi sentire più piccolo, io ho scelto di farmi valere col lavoro, con la costanza. Per me il rispetto viene prima di tutto, sempre”.

Il film si chiama Qui staremo benissimo. C’è un posto in cui lei sta benissimo?

“Nelle braccia della mia famiglia. È lì che sparisce anche l’ansia. Ma anche Milano per me è importante. Lì ho ritrovato me stesso. Ma il posto dove sto bene non è sempre fisico. A volte è una persona, un’energia. Un luogo dove posso essere me stesso, senza dover dimostrare niente”.