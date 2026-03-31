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Una denuncia per truffa aggravata, questo il bilancio di un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Rivodutri, in provincia di Rieti. Una donna di 22 anni, originaria della Campania e già nota alle Forze dell’Ordine, è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di aver partecipato a un raggiro ai danni di un’anziana.

Anziana truffata a Rivodutri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri i fatti si sono svolti alcuni mesi fa e hanno visto come vittima una donna di 85 anni, residente a Rivodutri, in provincia di Rieti.

L’anziana è stata contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’Ordine, ha messo in atto un ingegnoso stratagemma per ottenere informazioni personali e convincerla a consegnare denaro e gioielli.

Il raggiro: come si è svolta la truffa

L’episodio si è verificato all’ora di pranzo, quando la vittima ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa. L’interlocutore, utilizzando artifizi e raggiri, si è qualificato come un militare e ha carpito alcune informazioni personali, rendendo la storia più credibile.

Successivamente, ha riferito alla donna che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e si trovava in stato di arresto. Per ottenere la liberazione della figlia, sarebbe stato necessario il pagamento immediato di una cauzione.

La consegna di denaro e gioielli

In preda all’agitazione e alla paura per la presunta sorte della figlia, l’anziana ha ceduto alle richieste. Poco dopo la telefonata, due persone si sono presentate presso la sua abitazione e si sono fatte consegnare denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di svariate migliaia di euro.

Solo in seguito, dopo aver parlato realmente con la figlia, la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa.

Le indagini dei Carabinieri

La denuncia è stata formalizzata presso la Stazione Carabinieri di Rivodutri, dando il via a una rapida attività investigativa. I militari hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del vicino Comune di Poggio Bustone. Grazie a questi elementi, è stato possibile individuare il veicolo utilizzato dai malfattori per la fuga.

Attraverso successivi incroci investigativi, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della giovane campana. La 22enne è risultata intestataria del contratto di noleggio dell’auto impiegata per commettere il reato. Per questo motivo,la donna è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e deferita in stato di libertà.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare i complici che hanno partecipato all’azione delittuosa. Al momento, il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità penale della donna sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria competente.

IPA