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Furto con destrezza e rapina, queste sono le accuse che hanno portato all’arresto di tre persone di origine rumena a Cortona, dopo che una donna di 87 anni è stata derubata con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio. L’episodio è stato segnalato dai Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica e recuperato la refurtiva. I tre arresti sono stati eseguiti nell’ambito di un’operazione che ha visto coinvolte le forze dell’ordine della provincia di Arezzo.

La tecnica dell’abbraccio, un fenomeno in crescita

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, la tecnica dell’abbraccio rappresenta una delle modalità più insidiose di furto e rapina ai danni degli anziani.

I malviventi si avvicinano alle vittime con modi affabili, spesso fingendosi conoscenti, e approfittano di un momento di distrazione per sottrarre oggetti di valore come orologi e gioielli. In molti casi, non viene esercitata violenza fisica, ma si fa leva sull’abilità e la rapidità dei movimenti per portare a termine il reato.

L’episodio a Cortona

L’ultimo caso si è verificato proprio a Cortona (Arezzo), dove tre persone di origine rumena, senza fissa dimora in Italia, hanno preso di mira una donna di 87 anni.

Dopo essersi avvicinati con fare cordiale, uno dei malviventi ha abbracciato l’anziana, per poi spingerla a terra e strapparle una collana d’oro. Nonostante lo shock e la caduta, la vittima ha trovato la forza di contattare i Carabinieri di Cortona e Terontola, fornendo una descrizione sommaria dell’auto utilizzata dai responsabili per la fuga dal luogo della rapina.

L’intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva

Grazie alla tempestività della segnalazione, i militari dell’Arma hanno attivato immediatamente le ricerche, concentrandosi sulla strada provinciale 30. Poco dopo, sono riusciti a intercettare il veicolo sospetto.

Le successive perquisizioni personali e dell’auto hanno permesso di rinvenire la collana d’oro sottratta alla donna, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria. Inoltre, sono stati trovati altri due monili in oro, la cui provenienza è attualmente oggetto di accertamenti.

Le condizioni della vittima e le indagini in corso

La donna, visitata presso l’ospedale “Santa Margherita” di Cortona, ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. L’autovettura utilizzata dai malviventi e la refurtiva sono state poste sotto sequestro.

I tre arrestati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti colpi commessi in varie parti d’Italia, sono stati condotti nelle case circondariali di Arezzo, Firenze e Perugia. La Procura della Repubblica di Arezzo ha avviato ulteriori indagini per chiarire la provenienza degli altri due monili in oro e verificare se i tre siano responsabili di altri reati nella provincia.

Un fenomeno che preoccupa: la tutela degli anziani

La tecnica dell’abbraccio, sempre più diffusa, desta particolare preoccupazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza, poiché colpisce soprattutto le persone più vulnerabili.

Le autorità invitano a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, per consentire un intervento rapido e mirato. L’operazione condotta dai Carabinieri di Cortona e Terontola rappresenta un esempio di efficacia nella lotta a questo tipo di reati, ma sottolinea anche la necessità di mantenere alta la guardia.

IPA