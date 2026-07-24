Anziana cade per strada e si frattura il setto nasale a Milano Marittima, salvata da due agenti fuori servizio
Due poliziotti fuori servizio hanno soccorso un’anziana caduta a Milano Marittima, accompagnandola in ospedale e in farmacia.
Due agenti della Polizia di Stato, in servizio temporaneo a Milano Marittima, hanno prestato soccorso a un’anziana donna caduta in strada, fornendo assistenza immediata e accompagnandola successivamente in ospedale e in farmacia. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 23 luglio, mentre i poliziotti erano liberi dal servizio. L’episodio è stato reso noto dalla Questura di Ravenna.
- Il soccorso a Milano Marittima
- L’intervento degli agenti fuori servizio
- L’importanza dell’empatia e il supporto successivo
- Il ringraziamento della signora
Il soccorso a Milano Marittima
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lungo viale 2 Giugno a Milano Marittima. I due operatori, appartenenti al Reparto Mobile di Bologna e aggregati alla Questura di Ravenna per i servizi di rinforzo estivo, hanno notato una donna anziana riversa a terra.
La signora era caduta accidentalmente, riportando una frattura del setto nasale e una copiosa perdita di sangue.
L’intervento degli agenti fuori servizio
I poliziotti, pur essendo liberi dal servizio, sono intervenuti tempestivamente. Hanno applicato un tampone compressivo per fermare l’emorragia e hanno mantenuto la donna in uno stato vigile, per evitare rischi di perdita di conoscenza.
L’attenzione e la prontezza degli agenti si sono rivelate fondamentali in attesa dell’arrivo dei sanitari.
L’importanza dell’empatia e il supporto successivo
Durante il soccorso, i due agenti hanno dimostrato particolare empatia, riuscendo a tranquillizzare la donna che si trovava in stato di shock.
Dopo l’arrivo dei soccorritori, la signora è stata trasportata all’ospedale di Ravenna per le cure necessarie. Uno dei poliziotti ha poi seguito personalmente la donna in ospedale, assicurandosi delle sue condizioni e accompagnandola, dopo le dimissioni, all’hotel dove alloggiava a Cervia. Prima di lasciarla, l’ha anche aiutata nell’acquisto dei farmaci prescritti, recandosi con lei in farmacia.
Il ringraziamento della signora
Nella giornata successiva, la donna ha voluto esprimere la propria gratitudine inviando una email alla Questura. Nel messaggio, ha ringraziato sentitamente i due agenti per la professionalità e la sensibilità dimostrate durante tutto l’episodio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.