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Una donna di 86 anni è stata salvata a Milano dopo aver accusato un probabile arresto cardiaco. L’episodio è avvenuto nella mattina di martedì in via Casoretto, dove l’anziana si è accasciata improvvisamente a terra. Decisivo è stato l’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardio-polmonare, poi proseguite dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

L’allarme in via Casoretto: cos’è successo

Intorno alle 11:10 di giovedì 22 ottobre una volante del Commissariato Lambrate, a Milano, stava percorrendo la strada quando una passante ha richiamato l’attenzione degli agenti.

La donna ha segnalato un’anziana a terra, priva di sensi. I poliziotti hanno verificato che le sue condizioni erano critiche e che respirava appena. Un amico presente sul posto ha riferito che la signora soffriva di patologie cardiocircolatorie.

Le manovre di soccorso

Di fronte al sospetto arresto cardiaco, gli agenti hanno iniziato subito le procedure di rianimazione e di primo soccorso.

Durante l’intervento sono rimasti in contatto telefonico con la centrale operativa del 118, che coordinava le manovre. Dopo alcuni minuti la donna ha ripreso gradualmente a respirare e ha riacquistato lucidità, riuscendo a chiedere che cosa fosse successo.

Il trasporto in ospedale

Il personale sanitario, arrivato in via Casoretto, ha accompagnato la paziente in codice giallo all’Ospedale Cardiologico Monzino.

Qui i medici hanno accertato che non era più in pericolo di vita e hanno attribuito un ruolo decisivo alla tempestività del massaggio cardiaco e delle altre manovre praticate dagli agenti.

Polizia di Stato