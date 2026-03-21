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Due persone sono state sottoposte a misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Squadra mobile di Catania per circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita aggravata. L’operazione, avviata a seguito di una segnalazione bancaria, ha portato anche all’arresto di altri complici e alla nomina di un curatore per la vittima, un’anziana di 85 anni, il cui patrimonio ammontava a circa 3 milioni di euro.

Le misure cautelari e i destinatari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo e una donna. L’uomo è stato raggiunto dal divieto temporaneo di esercitare attività lavorativa e professionale in istituti bancari e di credito per 12 mesi, mentre la donna dovrà presentarsi alla Polizia giudiziaria tre giorni alla settimana. Entrambi sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, reati aggravati dalla particolare gravità dei fatti contestati.

Le indagini e la segnalazione

L’attività investigativa è partita da una segnalazione proveniente dai funzionari di un istituto bancario. Gli agenti hanno così potuto sorprendere i due indagati, insieme ad altri complici, mentre compivano una serie di operazioni finalizzate ad appropriarsi del patrimonio di un’anziana di 85 anni. Il valore complessivo del patrimonio oggetto del tentativo di appropriazione indebita si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Arresti precedenti e ruolo dei complici

Nel corso della stessa indagine, lo scorso 24 novembre, gli investigatori avevano già proceduto all’arresto di due persone: una fioraia, considerata la mente dell’intera operazione illecita, e un avvocato. Queste figure avrebbero avuto un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’esecuzione del piano criminale, coordinando le azioni degli altri soggetti coinvolti.

Le modalità della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima è stata progressivamente manipolata e isolata dal proprio contesto sociale, fino al punto di impedirle persino la ricezione della corrispondenza. Questo isolamento ha consentito agli indagati di agire con maggiore libertà, cercando di sottrarre il patrimonio dell’anziana senza destare sospetti all’esterno.

Il tentativo di dare una parvenza di legalità

Per rendere più credibile il loro piano, i responsabili si sono avvalsi della complicità di professionisti e tecnici. Sono stati coinvolti nella redazione di un nuovo testamento e nella produzione di un certificato medico, documenti che avrebbero dovuto legittimare le operazioni messe in atto dagli indagati. Queste azioni sono state interpretate dagli investigatori come un tentativo di mascherare la natura illecita delle condotte contestate.

La tutela della vittima

Al termine della prima fase dell’indagine, all’anziana vittima è stato nominato un curatore, incaricato di provvedere alla sua assistenza e di tutelare i suoi interessi. Il curatore continua tuttora a occuparsi della gestione del patrimonio e della protezione della persona offesa, garantendo che non subisca ulteriori danni.

IPA