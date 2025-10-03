Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 91.700 euro recuperati a Ascoli Piceno. La polizia ha sventato una truffa ai danni di una donna anziana. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 30 settembre nel comune marchigiano, quando la vittima è stata raggirata da un uomo che, fingendosi suo nipote, le ha sottratto una cospicua somma di denaro. Il responsabile è stato individuato e arrestato mentre tentava la fuga, consentendo il recupero dell’intero bottino.

Il comunicato della Polizia: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno ha intensificato negli ultimi mesi le attività investigative per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. L’ultimo episodio, avvenuto il 30 settembre, ha visto una rapida risposta degli agenti, che sono riusciti a individuare e bloccare il responsabile poco dopo il colpo.

La dinamica della truffa: il raggiro telefonico

Nel pomeriggio di martedì, la vittima, una donna anziana residente nel comune di Ascoli Piceno, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come suo nipote. L’uomo, con tono allarmato, ha chiesto alla donna di consegnargli 80.000 euro in contanti, sostenendo di dover pagare una sanzione inflitta dalla Guardia di Finanza per evitare l’arresto e la detenzione in carcere.

Ingannata dalla richiesta e preoccupata per il presunto nipote, la donna ha acconsentito a consegnare la somma richiesta. Poco dopo, il malvivente si è presentato a casa della vittima, ritirando l’intero importo e appropriandosi anche del denaro residuo custodito nello stesso cofanetto, per un totale di 91.700 euro. Dopo aver messo a segno la truffa, l’uomo si è dato rapidamente alla fuga.

L’intervento della Squadra Mobile e il recupero del denaro

Quando la donna si è resa conto di essere stata vittima di una truffa, ha immediatamente contattato i numeri di emergenza. Gli agenti della terza sezione della Squadra Mobile, specializzati nei reati contro il patrimonio, hanno avviato indagini serrate per individuare i responsabili. Attraverso un’attenta analisi delle informazioni disponibili, sono riusciti a identificare il veicolo utilizzato dal truffatore per raggiungere la città e fuggire dopo il colpo.

Le indagini hanno permesso di risalire anche alla zona di provenienza del sospettato. Grazie alla collaborazione con altre forze di polizia impegnate nei controlli lungo le principali arterie stradali verso il sud Italia, il veicolo è stato intercettato e fermato mentre percorreva l’autostrada A1 in direzione sud.

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto e recuperato l’intera somma di 91.700 euro, provento della truffa perpetrata ai danni dell’anziana.

L’arresto e le misure cautelari

Il conducente del veicolo è stato tratto in arresto per truffa aggravata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Il 2 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cassino ha convalidato la misura precautelare, applicando all’uomo l’obbligo di dimora nel comune di Napoli.

Un fenomeno in crescita: le truffe agli anziani

Gli eventi di Ascoli Piceno si inseriscono in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane nella provincia. Nonostante le azioni di contrasto messe in atto dalla Questura, i malintenzionati continuano a colpire, spesso utilizzando telefonate da parte di falsi appartenenti alle forze dell’ordine o falsi avvocati. Questi individui, annunciando inesistenti sanzioni o incidenti che coinvolgono figli o nipoti delle vittime, si presentano alle loro porte inducendole a consegnare denaro, gioielli e altri beni di valore con la falsa promessa di evitare conseguenze penali.

Le strategie adottate dai truffatori sono molteplici e spesso sofisticate, riuscendo a carpire la fiducia delle vittime e a indurle in errore. La Questura di Ascoli Piceno ha rafforzato i controlli sul territorio e le campagne di sensibilizzazione, ma il fenomeno resta difficile da debellare completamente.

I consigli della Polizia: come difendersi dalle truffe

Le forze dell’ordine ricordano che essere vittima di una truffa può rappresentare un’esperienza traumatica, che genera disorientamento, umiliazione e preoccupazione, oltre al danno economico. È fondamentale diffidare di chi si qualifica telefonicamente come appartenente alle forze dell’ordine o come avvocato, soprattutto se chiede denaro per risolvere presunti problemi giudiziari di parenti.

La Polizia invita i cittadini a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di dubbi e a non aprire la porta a sconosciuti, attendendo sempre l’arrivo di veri agenti in divisa prima di consegnare denaro o beni.

Il ruolo della prevenzione e della collaborazione

La prevenzione resta l’arma più efficace contro le truffe agli anziani. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di informare i propri familiari, soprattutto le persone più vulnerabili, sui rischi legati a questi raggiri. Segnalare tempestivamente episodi sospetti e collaborare con la Polizia può fare la differenza nel contrastare questi reati e nel proteggere la comunità.

La vicenda di Ascoli Piceno dimostra come la prontezza di intervento e la sinergia tra le diverse forze di polizia possano portare a risultati concreti, restituendo fiducia e sicurezza ai cittadini.

IPA