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Un arresto con restituzione di una collana, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove una donna di 41 anni di origini peruviane è stata sorpresa a commettere furto ai danni di una signora di 95 anni. L’episodio è avvenuto in via Paisiello, dove la donna è stata fermata da un agente della Squadra Mobile fuori servizio, dopo aver sottratto con destrezza il monile alla vittima.

Anziana derubata a Firenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio, quando un operatore della Squadra Mobile della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha notato una coppia di anziani che si salutavano in strada.

Nei pressi si trovava anche la 41enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto. L’agente, riconoscendola, ha deciso di seguirne i movimenti.

Il modus operandi della ladra

L’attenzione del poliziotto è stata attirata dal comportamento sospetto della donna, che ha seguito per un breve tratto l’anziana signora.

Approfittando di un momento di distrazione, la 41enne ha utilizzato un contenitore di Amuchina per sporcare il collo e la testa della vittima. Con la scusa di aiutarla a ripulirsi, la donna ha sfilato con rapidità la collana dal collo dell’anziana, nascondendola poi in una tasca dei pantaloni.

L’intervento dell’agente e il recupero della refurtiva

Terminato il furto, la donna si è allontanata verso un motorino parcheggiato poco distante. Tuttavia, il poliziotto, che aveva seguito tutta la scena, è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccarla prima che potesse fuggire.

Dopo aver recuperato la refurtiva, l’agente si è recato presso il condominio dove la vittima era stata vista entrare, riuscendo a restituire la collana alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per la 41enne

La donna, già nota per numerosi precedenti per furto, è stata arrestata e condotta presso le camere di sicurezza della Questura, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata successiva la 41enne è comparsa davanti al giudice per il rito direttissimo, al termine del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il contesto cittadino e la lotta ai reati predatori

L’episodio avvenuto a Firenze si inserisce in un più ampio contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati predatori, in particolare quelli che colpiscono le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani.

L’intervento tempestivo dell’agente fuori servizio ha permesso di evitare che la vittima subisse un danno maggiore e di assicurare la responsabile alla giustizia.

IPA