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Due cittadini italiani sono stati arrestati a Torino per furto aggravato in abitazione ai danni di una persona anziana e per possesso di segni distintivi contraffatti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto ai reati predatori contro le fasce deboli.

Anziana derubata a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due cittadini italiani è avvenuto nei giorni scorsi a Torino. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato i sospetti presso la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Insospettiti dal loro comportamento, i poliziotti hanno deciso di avviare un pedinamento che si è protratto per diverso tempo.

I due indagati sono saliti su un taxi e sono stati seguiti dagli investigatori fino a un condominio situato in corso Casale. Qui, uno dei due è entrato nello stabile, mentre il complice è rimasto all’esterno con il ruolo di ‘palo’. Dopo circa 25 minuti, il primo è uscito in fretta, raggiungendo il complice. A quel punto, entrambi sono stati fermati e perquisiti dagli operatori di polizia.

Refurtiva e strumenti del reato: il sequestro

Durante la perquisizione, nel borsello di uno degli arrestati sono stati trovati monili in oro e orologi per un valore complessivo di circa 60.000 euro. Gli oggetti erano stati sottratti poco prima a una donna anziana, vittima del furto.

Inoltre, gli agenti hanno sequestrato un tesserino contraffatto dell’Arma dei Carabinieri, completo di fotografia e generalità fittizie, utilizzato per rendere credibile la messinscena.

La tecnica del falso carabiniere: come agivano i truffatori

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei due complici, che si avvalevano di una tecnica criminale ben collaudata. Operando a distanza, contattavano telefonicamente la vittima fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine e prospettavano gravi situazioni di emergenza, spesso legate a presunti incidenti stradali, arresti o coinvolgimenti in reati da parte di familiari.

Nel caso specifico, la vittima era stata raggiunta da una telefonata di un sedicente “Maggiore dei Carabinieri”, che le aveva riferito di un’indagine in corso relativa a presunti fatti gravi che coinvolgevano la sua autovettura. Successivamente, uno dei malviventi si è presentato presso l’abitazione della donna, qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine ed esibendo falsi distintivi. Approfittando dello stato di agitazione e vulnerabilità della vittima, è riuscito a sottrarre gli oggetti preziosi che la donna aveva posizionato sul tavolo, lasciandole una falsa ricevuta prima di allontanarsi rapidamente.

L’impegno della Polizia e l’appello alla cittadinanza

L’operazione condotta a Torino conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto a fenomeni particolarmente odiosi, che colpiscono in modo mirato persone anziane e fragili, facendo leva su paura e senso di urgenza. In occasione di questo arresto, la Polizia rinnova l’appello a tutta la cittadinanza, in particolare agli anziani e ai loro familiari, affinché prestino la massima attenzione a queste tecniche di truffa.

La Polizia invita figli e nipoti a informare genitori e nonni su questi rischi, sottolineando che la prevenzione e l’informazione rappresentano le armi più efficaci per proteggere i propri cari da simili reati.

IPA