Un arresto e oltre 30.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo contro le truffe e i furti ai danni di persone anziane. Un giovane di 23 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver raggirato una donna di 85 anni a Monselice, sottraendole denaro e gioielli con la complicità di un falso maresciallo dei Carabinieri.

La truffa a Monselice, Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso 27 febbraio, quando gli agenti della Squadra Mobile di Rovigo hanno intensificato i controlli per contrastare i reati predatori sul territorio.

Durante uno di questi servizi un giovane dal comportamento sospetto è stato notato e seguito dagli investigatori, che lo hanno pedinato fino alla città di Monselice (Padova).

Il raggiro ai danni di una donna anziana

Giunto a Monselice, il sospettato si è recato presso l’abitazione di una donna di 85 anni. La vittima, già contattata telefonicamente da un complice che si era spacciato per maresciallo dei Carabinieri, era stata convinta a consegnare denaro e gioielli per un valore superiore a 30.000 euro.

Il falso maresciallo aveva raccontato alla donna di una presunta rapina in una gioielleria, sostenendo che i malviventi erano fuggiti a bordo di una BMW con targhe intestate al defunto marito della signora.

La dinamica della truffa e il furto in abitazione

Dopo una lunga telefonata durata oltre due ore la donna, provata e confusa, ha raccolto tutti i monili presenti in casa seguendo le istruzioni del falso maresciallo. Poco dopo il giovane si è presentato alla porta, qualificandosi come incaricato del ritiro per le verifiche.

Una volta all’interno ha ritirato i gioielli e, approfittando dello stato di vulnerabilità della vittima, si è impossessato anche di oltre 3.000 euro in contanti custoditi in un cassetto del soggiorno.

L’arresto in stazione e il recupero della refurtiva

Gli agenti della Squadra Mobile, che avevano seguito ogni movimento del sospettato, sono intervenuti tempestivamente mentre il giovane stava per salire su un treno Frecciarossa diretto a Bologna. L’uomo, 23 anni residente in un’altra regione e incensurato, è stato trovato in possesso di tutto il denaro e dei gioielli sottratti.

È stato quindi arrestato in flagranza di truffa aggravata e furto in abitazione, e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo.

Le misure cautelari e il foglio di via

Nel corso del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città di residenza, oltre all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Al termine dell’udienza il Questore della Provincia di Rovigo ha notificato all’uomo anche il foglio di via obbligatorio, per impedirgli di tornare nel comune senza autorizzazione preventiva.

La prevenzione delle truffe ai danni di anziani

L’operazione della Squadra Mobile di Rovigo si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione delle truffe ai danni di soggetti deboli o anziani, fenomeno purtroppo ancora molto diffuso.

La Polizia di Stato ricorda l’importanza di prestare la massima attenzione a telefonate o visite da parte di sconosciuti, soprattutto se si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine o al personale sanitario e chiedono denaro o valori per motivi giudiziari o sanitari.

