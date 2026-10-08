Anziana di 92 anni spinta a terra e rapinata della catenina a Crescenzago a Milano, il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ha spinta alle spalle con violenza e l’ha fatta cadere a terra, poi le ha strappato la catenina che portava al collo. La vittima è una donna di 92 anni, rapinata il 29 settembre mentre rientrava nella sua casa di Crescenzago, a Milano. L’indagine è partita dalla denuncia del figlio. Gli agenti del Commissariato di viale Monza hanno analizzato le telecamere del palazzo e dei negozi vicini, ricostruendo i movimenti del rapinatore e annotando i tatuaggi che aveva in diverse parti del corpo. La donna lo ha poi riconosciuto in foto “senza ombra di dubbio”, come riporta Il Giorno. Il 27enne è stato fermato per un controllo il 7 ottobre, intorno alle 16:30, vicino al percorso ciclopedonale di via Idro, e portato in commissariato, dove è stato arrestato per la rapina.