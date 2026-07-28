Anziana di Modena salvata dal nipote da una truffa del finto poliziotto, la ricostruzione della vicenda
Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Modena per truffa aggravata: aveva sottratto gioielli a una donna di 73 anni con un raggiro telefonico.
Un arresto per truffa aggravata ai danni di una donna anziana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena. L’uomo, 37enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver sottratto gioielli a una signora di 73 anni con uno stratagemma telefonico.
- L'intervento a Modena
- L'intervento della Polizia e l'arresto
- La ricostruzione della truffa
- La consegna dei gioielli e l'intervento del nipote
- Le decisioni dell'autorità giudiziaria
L’intervento a Modena
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle ore 18, quando la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire in zona Sant’Agnese Nuova, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112NUE.
A lanciare l’allarme è stato il nipote della vittima, preoccupato che la nonna potesse essere stata vittima di una truffa.
L’intervento della Polizia e l’arresto
Gli agenti, giunti rapidamente presso l’abitazione indicata, hanno trovato il sospettato ancora sul pianerottolo. Alla vista della Polizia, il 37enne ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato e identificato.
Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto in suo possesso un portagioie contenente diversi monili in oro, appartenenti alla vittima.
La ricostruzione della truffa
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa è stata messa in atto attraverso una telefonata: la donna, 73enne, è stata contattata da un individuo che si è spacciato per poliziotto.
L’uomo, con tono allarmante, ha fatto credere all’anziana di essere coinvolta in un’indagine relativa a una rapina in una gioielleria. Per “dimostrare la sua estraneità ai fatti”, la vittima è stata convinta a raccogliere tutti i suoi oggetti preziosi e a consegnarli a un presunto collega che si sarebbe presentato di lì a poco.
La consegna dei gioielli e l’intervento del nipote
Poco dopo la telefonata, il 37enne si è presentato alla porta della donna, che, fidandosi delle istruzioni ricevute, gli ha consegnato tutti i suoi monili in oro.
Solo grazie all’intervento tempestivo del nipote, che ha intuito il raggiro e ha chiamato il 112, è stato possibile bloccare l’uomo prima che riuscisse a dileguarsi con il bottino.
Le decisioni dell’autorità giudiziaria
Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per l’indagato, che dovrà ora rispondere del reato di truffa aggravata ai danni di persona anziana.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.