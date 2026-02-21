Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina pluriaggravata e recupero di preziosi: questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Faenza, dove una coppia di anziani è stata vittima della nota truffa del “finto carabiniere”. Il responsabile, un cittadino italiano di 43 anni, è stato fermato in flagranza di reato mentre tentava la fuga con la refurtiva.

Truffe ad anziani a Faenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza ha impedito che la truffa ai danni di due anziani coniugi si trasformasse in un colpo riuscito. L’episodio si è verificato nella mattinata del 21 febbraio 2026 nel centro manfredo.

La vicenda ha avuto inizio quando la coppia ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un presunto “Maresciallo” dell’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore ha annunciato che un “Appuntato” sarebbe passato di lì a poco per controllare i gioielli di loro proprietà con la scusa di un’indagine in corso. Poco dopo il truffatore si è presentato all’abitazione degli anziani, riuscendo a guadagnarsi la loro fiducia e ad accedere all’interno.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

Una volta dentro il malvivente ha iniziato a visionare i gioielli che la coppia aveva disposto sul tavolo, tra cui due Rolex di grande valore. L’arrivo improvviso del figlio dei coniugi ha però interrotto i piani del truffatore che, sentendosi scoperto, ha tentato di fuggire con parte dei preziosi. Nel tentativo di bloccarlo, sia gli anziani che il figlio sono stati aggrediti dal malvivente che ha causato lesioni alla donna (giudicate guaribili in 21 giorni) e al marito (5 giorni).

Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza ha permesso di bloccare il truffatore mentre cercava di allontanarsi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato in flagranza per rapina pluriaggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato condotto in carcere in attesa della convalida della misura precautelare. Inoltre il Questore di Ravenna ha notificato al malvivente il divieto di ritorno nel comune di Faenza per 4 anni.

Il lieto fine per la coppia di anziani

La giornata si è conclusa con il recupero dei preziosi sottratti e con un momento di commozione: i due anziani, dopo aver vissuto attimi di paura, hanno potuto riabbracciare gli agenti e ringraziarli per aver restituito loro serenità e dignità.

L’episodio si è così trasformato in una storia di umanità e vicinanza tra cittadini e forze dell’ordine.

