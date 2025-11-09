Anziana investita e uccisa a Bitonto, l’automobilista fugge e poi si consegna. Diciottenne falciata a Bologna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un’auto a Palombaio, frazione di Bitonto. L’anziana stava attraversando la strada ed è stata falciata da un suv. Il conducente si è dato alla fuga, ma circa un’ora dopo si è consegnato alla polizia locale. Si tratta di un 37enne della zona. A Bologna, poche ore prima, una 18enne era stata investita sulle strisce pedonali. Anche per lei non c’è stato nulla da fare.

Anziana investita e uccisa a Bitonto, in provincia di Bari

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 8 novembre lungo corso Vittorio Emanuele a Palombaio, una frazione del comune di Bitonto (in provincia di Bari).

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un suv che l’ha trascinata per diversi metri. Nonostante i soccorsi immediati, la 79enne è morta sul colpo.

L’automobilista fugge e si consegna dopo un’ora

Secondo le prime indicazioni, l’uomo alla guida dell’auto non si è fermato a prestare soccorso. Circa un’ora dopo si è costituito, e ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Bari e del pm di turno Baldo Pisani. Si tratta di un agricoltore 37enne del posto, che rischia seriamente l’accusa di omissione di soccorso, reato che prevede una condanna fino a sette anni di reclusione.

Le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, hanno anche raccolto le versioni di alcuni testimoni che hanno visto l’accaduto. L’identificazione della vittima non è stata semplice, perché la donna non aveva con sé documenti.

A quanto pare la 79enne si stava recando nella casa del figlio, che abita a poca distanza da lei.

A Bologna 18enne falciata sulle strisce pedonali

Poche ore prima, intorno alle 18 sempre di sabato 8 novembre, una ragazza di 18 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto a Pieve Centro, nei pressi di Bologna, a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Alla guida dell’auto un uomo di 78 anni che si è fermato per soccorrerla. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale dell’Unione di Reno Galliera.

Il sindaco di Pieve, Luca Borsari, ha espresso vicinanza ai parenti della vittima e ha parlato di “comunità sconvolta per l’accaduto”. Una settimana prima, sempre nei pressi di Bologna, è stato investito e ucciso Ettore Pausini mentre era in sella alla sua bicicletta.