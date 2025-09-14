Anziana molestata e derubata in casa a Montegranaro vicino Fermo, denunciato rapinatore 33enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Attimi di panico a Montegranaro, in provincia di Fermo. Una donna anziana è stata aggredita sessualmente e rapinata mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’assalitore si sarebbe introdotto dalla finestra, aperta per combattere il caldo, e avrebbe sorpreso la vittima alle spalle. Dopo averla palpeggiata si sarebbe impossessato di una collana del valore di 500 euro. A dare l’allarme è stata la stessa donna, che ha portato i carabinieri a individuare e denunciare un uomo di origini campane per il reato di furto in abitazione e violenza sessuale.

Anziana molestata in casa

I fatti risalgono alla sera di sabato 13 settembre. Secondo la ricostruzione del Corriere Adriatico una donna anziana – di cui non viene indicata l’età – si trovava in casa, seduta su una poltrona mentre guardava la televisione. La finestra della zona giorno era aperta per il ricambio dell’aria e per il caldo.

Uno sconosciuto si è introdotto, quindi, e si avvicinato alla donna sorprendendola alle spalle. Quindi avrebbe coperto gli occhi dell’anziana e, con l’altra mano, avrebbe iniziato a palpeggiarla arrivando a violare anche le sue parti intime.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Paura a Montegranaro (Fermo): un’anziana è stata molestata e derubata mentre si trovava in casa. Denunciato un 33enne

Quindi il rapinatore avrebbe strappato dal collo della donna una collana d’oro del valore di 500 euro e si sarebbe dato alla macchia.

Dopo essersi ripresa dallo choc, la stessa donna ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Montegranaro, che hanno raccolto la denuncia della vittima.

L’intervento dei carabinieri di Montegranaro

I carabinieri di Montegranaro si sono subito messi all’opera per rintracciare l’aggressore. L’uomo è stato individuato in poche ore: si tratterebbe di un giovane di 33 anni di origini campane.

Centro Pagina scrive che all’uomo sono stati contestati i reati di furto in abitazione e violenza sessuale. La stampa locale riferisce che il 33enne è stato identificato e denunciato, ma non risultano – per il momento – notizie sull’eventuale arresto.

Il caso a Como

Recentemente a Como un’altra donna anziana è stata aggredita mentre si trovava in casa. La vittima, 73 anni, ha accolto all’interno della sua abitazione una finta carabiniera dopo aver ricevuto la telefonata di un finto capitano dell’Arma che le comunicava che la sua auto era coinvolta in una rapina.

La finta carabiniera è dunque entrata in casa e ha fatto pressione alla donna per farsi mostrare i suoi gioielli, con il pretesto di metterli in sicurezza. Agli indugi della vittima, la sedicente donna dell’Arma ha iniziato a strattonare l’anziana per poi darsi alla fuga. Poche ore dopo la malvivente è stata catturata e denunciata per tentata rapina aggravata e tentata truffa aggravata.