Anziana raggirata a Monopoli per 1590 euro con la truffa del finto carabiniere, aggredita la nipote: 2 fermi

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L’hanno raggirata con una telefonata per portarle via contanti e oro, poi durante la fuga uno di loro ha aggredito la nipote accorsa in aiuto della donna. L’episodio è avvenuto a Monopoli (Bari) e si è concluso con l’arresto di due uomini, accusati di presunta truffa aggravata e rapina impropria ai danni di un’anziana.

La truffa e l’aggressione a Monopoli

Un uomo si è presentato a casa della vittima dopo averla chiamata e averla allarmata con la storia di un familiare coinvolto in un presunto fermo giudiziario.

Fingendosi appartenente alle forze dell’ordine, le avrebbe chiesto denaro e monili in oro come parziale risarcimento del danno attribuito al congiunto. Nel tentativo di fuggire, il presunto autore della truffa ha aggredito la nipote della donna, che era stata avvertita ed è intervenuta nel condominio.

Il personale del Commissariato di Monopoli è intervenuto e ha raccolto i primi elementi, riuscendo a intercettare il veicolo usato per la fuga. Le ricerche sono proseguite con il supporto dei sistemi tecnologici di transito e localizzazione satellitare, grazie al lavoro dei Falchi della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato di Martina Franca. L’auto è stata individuata nell’agro di Martina Franca.

Le ricerche e il primo arresto

Un servizio di appostamento ha portato al rintraccio di uno dei sospettati, un 58enne residente in provincia di Napoli, fermato vicino all’auto.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestrato l’intera refurtiva: 1590 euro in contanti e diversi monili in oro, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Fermato anche il complice

Le indagini per individuare il complice hanno coinvolto le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus regionali. Il secondo sospettato, un 18enne, è stato intercettato dalla Polizia Ferroviaria di Taranto mentre stava per salire su un treno diretto a Bari. Era senza documenti e denaro e, inizialmente, non ha fornito una spiegazione ritenuta convincente della sua presenza nello scalo jonico.

Dopo averlo identificato attraverso le banche dati delle forze di polizia, gli agenti hanno rilevato che indossava la stessa vistosa tuta ginnica a quadri ripresa dalle telecamere vicino al luogo della truffa. Trasmesse le notizie all’autorità giudiziaria competente, entrambi gli uomini sono stati arrestati e accompagnati nella Casa circondariale del capoluogo jonico.

Polizia di Stato