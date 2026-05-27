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Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a San Gemini (Termini), dove due uomini sono stati fermati con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 77 anni. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri in via Ternana, quando i militari hanno intercettato i sospetti a bordo di un’auto dopo la segnalazione di un cittadino insospettito dalle loro manovre. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vittima è stata raggirata con il cosiddetto metodo del finto Carabiniere e privata di gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 3.800 €.

L’intervento a San Gemini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando una donna di 77 anni residente a San Gemini ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa.

All’altro capo del filo, un uomo si è spacciato per un Maresciallo dell’Arma, comunicandole che la figlia era stata arrestata a causa del mancato pagamento di alcune bollette. Sotto shock e in preda all’agitazione, la vittima è stata indotta a consegnare a un emissario, giunto poco dopo presso la sua abitazione, diversi monili in oro per un valore di circa 3.500 € e la somma in contanti di 300 €.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

L’intervento dei militari è scattato alle 10:30, quando una pattuglia della Stazione di San Gemini ha intercettato i due sospetti a bordo di un’auto, risultata poi noleggiata a Napoli.

La segnalazione di un cittadino, insospettito dalle manovre del veicolo, ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire l’episodio e di identificare i due presunti responsabili: un 43enne tunisino, residente in provincia di Napoli, e un 17enne straniero, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Le misure adottate nei confronti dei responsabili

Per il 43enne è scattato l’arresto in flagranza. Dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza, è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di provenienza.

Inoltre, su richiesta della Stazione di San Gemini, la Questura di Terni ha emesso a suo carico un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune umbro per tre anni. Il complice minorenne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato invece affidato a una comunità del territorio ternano.

Le indagini e l’appello alla cittadinanza

Le indagini sono tuttora in corso per identificare eventuali ulteriori complici e rintracciare la refurtiva, che al momento non è stata recuperata.

A margine dell’operazione, il Comando Provinciale dell’Arma ha rinnovato l’appello alla cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli, a diffidare di chiunque richieda denaro o gioielli per telefono. Nessuna forza di polizia o ente istituzionale riscuote mai il pagamento di somme in denaro contante o altri beni di valore a domicilio a titolo di cauzione per presunte attività illecite.

IPA