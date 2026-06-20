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Un uomo indagato per ricettazione e un sequestro di gioielli in oro, questo il bilancio delle recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile di Pisa. L’uomo, già arrestato in flagranza il 12 giugno per truffa aggravata ai danni di una donna anziana, è stato individuato come ospite di una struttura alberghiera dove sono stati rinvenuti ulteriori beni di sospetta provenienza illecita.

L’episodio a Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Pisa ha proseguito le attività investigative dopo il recente arresto in flagranza di un uomo di 34 anni.

L’arresto era avvenuto lo scorso 12 giugno con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. L’uomo aveva messo in atto la cosiddetta tecnica del “finto Carabiniere“, riuscendo a ingannare la vittima e a sottrarle beni preziosi.

Il ritrovamento dei gioielli e il sequestro

Le successive verifiche degli investigatori hanno permesso di individuare la struttura alberghiera presso la quale il sospettato aveva alloggiato.

All’interno della struttura, gli agenti hanno recuperato un’ulteriore ingente quantità di gioielli in oro. Tutti i preziosi sono stati prontamente sottoposti a sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti sulla loro provenienza.

Nuove accuse e indagini in corso

Per questi fatti, il 34enne italiano è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile di Pisa, sono tuttora in corso e coinvolgono anche altri uffici di Polizia. L’obiettivo è quello di risalire ai legittimi proprietari dei beni rinvenuti e di chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Le attività investigative vengono condotte in collaborazione con altri uffici di Polizia, a testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio.

La vicenda si inserisce nel più ampio fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane, spesso messe in atto attraverso la tecnica del “finto Carabiniere”. In questi casi, i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine per carpire la fiducia delle vittime e sottrarre loro beni di valore. Le forze di Polizia di Pisa invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente episodi sospetti.

IPA