A Latiano, in provincia di Brindisi, un giovane cittadino extracomunitario è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato un’anziana all’uscita di una funzione religiosa. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha permesso di identificare e bloccare il responsabile poco dopo il fatto, restituendo la refurtiva alla vittima.

La dinamica della rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Latiano, in provincia di Brindisi. I militari della locale Stazione sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un’anziana donna, avvenuta in tarda serata nei pressi di una parrocchia.

L’anziana, dopo aver partecipato a una funzione religiosa, stava tornando a casa quando è stata avvicinata alle spalle da un giovane. Quest’ultimo ha tentato di strapparle la borsa che la donna teneva nella mano sinistra. Nel tentativo di opporsi, la vittima è caduta a terra ed è stata trascinata per diversi metri sull’asfalto dal rapinatore, che ha agito con particolare veemenza. Alla fine, il giovane è riuscito a impossessarsi della borsa e si è dato alla fuga a piedi per le vie limitrofe.

Le conseguenze per la vittima

A seguito della caduta, la donna ha riportato un trauma cranico e un trauma alla spalla sinistra. Le sue condizioni hanno richiesto cure mediche, ma fortunatamente la refurtiva è stata recuperata e restituita dai Carabinieri, completa di valori ed effetti personali.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La prontezza d’intervento dei militari si è rivelata fondamentale. Grazie a una dettagliata denuncia della vittima, alle dichiarazioni di alcuni testimoni presenti e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un’attività commerciale vicina, i Carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente il responsabile. Decisivo anche il rinvenimento dello smartphone e delle chiavi di casa che il giovane aveva perso durante la fuga.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

L’arresto del giovane è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA