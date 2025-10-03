Anziana rapinata in casa a Viterbo, infarto dopo il colpo da 100mila euro: il racconto del figlio
La donna di Viterbo è grave dopo il malore subito in seguito alla rapina in casa. Il figlio ha raccontato lo sgomento della madre anziana
Il figlio dell’anziana rapinata a Viterbo racconta lo choc vissuto: tre uomini hanno costretto la donna ad aprire la cassaforte, portando via gioielli di famiglia per 100mila euro. La paura le ha causato un infarto, costringendo i familiari a chiamare l’ambulanza. Per i figli il ricordo di ciò che ha subito la madre resta una ferita profonda.
Lo choc vissuto dall’anziana a Viterbo
Il grave episodio è accaduto mercoledì 1 ottobre nel quartiere Mazzetta di Viterbo, dove un’anziana di 84 anni è stata vittima di una violenta rapina in casa.
Tre uomini a volto coperto si sono introdotti nell’abitazione, costringendola ad aprire una piccola cassaforte. Dall’interno i malviventi hanno portato via gioielli e denaro per un valore stimato intorno ai 100mila euro. Dopo il colpo, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un Suv nero, facendo perdere le proprie tracce.
La donna, rimasta sotto choc, ha avuto un malore subito dopo aver avvertito il figlio e la polizia. Soccorsa d’urgenza, è stata trasportata in ospedale e ricoverata in rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte.
Il racconto del figlio
Ascoltato durante il programma tv "Dentro la Notizia", il figlio della donna ha testimoniato la drammatica esperienza della madre. "Era in casa, di fronte alla televisione e improvvisamente risvegliandosi si è trovata tre persone di fronte" ha raccontato.
"Le hanno fatto aprire una piccola cassaforte e quindi l’hanno poi derubata di tutto quello che c’era all’interno. Questa paura, questo improvviso risveglio di fronte a delle persone, chiaramente ha cagionato poi una sorta di ansia, panico e questa cosa poi l’ha portata ad avere un attacco di cuore".
Il figlio ha ricordato il dolore di vedere la madre in condizioni preoccupanti. "Stava malissimo e quindi abbiamo chiamato l’ambulanza. Chiaramente era un quantitativo di gioielli, di cose che sono il frutto di una vita con mio padre".
Anche per i figli l’impatto dell’esperienza è stato notevole. "Una ferita aperta" ha ammesso "dovuta al fatto che qualcuno ha violato quello che è tuo, quello che in qualche modo ti appartiene. Io ricordo lo sguardo di mia madre: era uno sguardo spento e questa cosa mi ha fatto terrore".
Le indagini sul furto
La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le immagini di videosorveglianza della zona per risalire agli autori della rapina.
La comunità viterbese è sconvolta dall’episodio e attende sviluppi dalle indagini: forte è la paura tra i residenti, preoccupati per la sicurezza nelle proprie abitazioni.