Anziana scrive a Milo Infante durante la trasmissione Ore 14, "ho sventato varie truffe, non sono una nonnina"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Milo Infante, nel corso della puntata di “Ore 14” andata in onda l’8 aprile, è stato redarguito da una 86enne di nome Rossella. Il conduttore ha preso bene la ramanzina dell’anziana, concludendo con un convinto: “Ha ragione”. Nel corso del talk si è parlato di un episodio accaduto a Milano, dove una donna di 83 anni ha sventato una truffa, facendo arrestare un malvivente. Infante ha definito l’anziana “nonnina“. Ed è proprio per aver usato tale termine che la telespettatrice Rossella lo ha rimproverato attraverso una mail.

Ore 14: Milo Infante rimproverato da una 86enne

“Non posso più chiamarla nonnina di 83 anni, la devo chiamare signora di 83 anni”, ha dichiarato Infante sul finire della puntata, in riferimento all’episodio della truffa sventata a Milano.

Subito dopo, il conduttore ha spiegato il motivo del suo intervento, raccontando ai telespettatori di aver ricevuto durante la diretta una mail di una donna di 86 anni.

ANSA

“Questo è un momento in cui, a “Ore 14″, si apre il cuore, perché il dialogo con i telespettatori merita davvero di essere raccontato”, ha detto il giornalista, passando a leggere quanto scritto da Rossella.

Il contenuto della mail

“Ho appena seguito la sua trasmissione, durante la quale lei ha indicato la vittima di una tentata truffa come “nonnina””, ha esordito la telespettatrice.

“Io – ha aggiunto – ho 86 anni, non ho nipoti, mi vesto in modo elegante, mi trucco, esco tutti i giorni, ballo il tango, ho amiche e amici per i quali cucino spesso, vivo da sola e ho sventato oltre dieci truffe telefoniche, anche divertendomi”.

“Trovo la parola “nonnina” sminuente, se non offensiva. Mi perdoni il rimprovero, ma da nonnina forse me lo posso permettere. Siamo forse vecchie, ma restiamo comunque signore”, ha concluso l’anziana.

Infante: “La signora Rossella ha ragione”

“Ha ragione, c’è poco da dire. Questa volta ha pienamente ragione”, ha commentato Infante, rivolgendosi all’86enne che lo ha redarguito.

“Questa volta te lo sei meritato, condivido tutto quello che ha scritto”, l’osservazione fatta con il sorriso sulle labbra da Monica Leofreddi, presente nel programma come ospite. “Eh sì, ha ragione”, ha chiosato il conduttore che è rimasto piacevolmente stupito dall’appunto che gli ha mosso Rossella.