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Un arresto e 10 mila euro restituiti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia a Siena, dove un uomo di 37 anni è stato fermato in flagranza per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il provvedimento di divieto di ritorno in città per 4 anni è stato disposto dal Questore Angeloni nei confronti dell’arrestato, residente in Campania.

L’intervento a Siena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una truffa in corso all’interno di un’abitazione di Siena.

L’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di sventare il raggiro ai danni di una donna ultrasettantacinquenne.

La dinamica della tentata truffa

L’indagine è partita dopo che la vittima, residente a Siena, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è finto appartenente alla Guardia di Finanza. L’interlocutore le ha riferito di essere impegnato in indagini su una presunta rapina in una gioielleria e, con la scusa di verificare la provenienza di oro e denaro, le ha chiesto di preparare tutti i suoi averi per un controllo.

L’anziana, pur seguendo le istruzioni, si è insospettita e ha contattato la figlia. Quest’ultima, intuendo che si trattava di una truffa, ha immediatamente chiamato il 112, permettendo così l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

La Sala Operativa ha inviato sul posto le volanti. Gli agenti, con la collaborazione della vittima, si sono nascosti all’interno dell’abitazione, pronti a intervenire.

Poco dopo, il presunto truffatore si è presentato alla porta e, una volta entrato in possesso di oro e denaro, ha tentato di allontanarsi. Gli agenti sono intervenuti bloccandolo e procedendo all’arresto in flagranza di reato.

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo, italiano e residente in Campania, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

Il Questore Angeloni ha inoltre disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Siena per 4 anni.

La restituzione della refurtiva e i ringraziamenti

Il denaro e i gioielli, per un valore complessivo di circa 10 mila euro, sono stati restituiti all’anziana vittima, che ha espresso la propria gratitudine agli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

IPA