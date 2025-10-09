Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari per furto, rapina aggravata e lesioni aggravate a Salerno. Il provvedimento è stato eseguito ieri dalla Polizia di Stato, su disposizione del Tribunale, dopo le indagini coordinate dalla Procura. I due sono accusati di aver commesso i reati in concorso, tra cui una violenta aggressione ai danni di una donna ultraottantenne.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, ha riguardato 2 soggetti per cui, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Gli elementi raccolti durante le indagini preliminari hanno portato all’applicazione degli arresti domiciliari, misura ritenuta necessaria per la gravità dei fatti contestati. I due indagati sono stati considerati responsabili, in concorso, di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni aggravate.

I fatti: furto e rapina in pieno centro

L’episodio principale contestato risale al 30 agosto scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due soggetti, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, hanno agito in una zona centrale del capoluogo campano. In un primo momento, si sono impossessati della borsa di una passante, strappandogliela di mano con violenza.

Poco dopo, la loro azione si è spostata nella località di Vietri Sul Mare (SA). Qui, i due hanno preso di mira una donna ultraottantenne, sottraendole la borsa. Non contenti del bottino, hanno usato violenza contro la vittima, trascinandola per diversi metri e causandole la frattura dell’omero.

La dinamica dell’aggressione a Vietri Sul Mare

La scena che si è consumata a Vietri Sul Mare ha destato particolare sconcerto tra la popolazione. La vittima, una donna anziana, è stata aggredita senza alcuna pietà. Dopo averle sottratto la borsa, i due indagati l’hanno trascinata sull’asfalto, provocandole gravi lesioni. La donna ha riportato la frattura dell’omero, una ferita che ha richiesto cure mediche immediate e un lungo periodo di convalescenza.

L’episodio ha suscitato indignazione e paura tra i residenti, preoccupati per l’escalation di reati violenti anche in aree considerate sicure.

Le indagini della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite subito dopo i fatti, grazie anche alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nelle zone interessate. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei due sospettati, riuscendo a identificarli e a raccogliere elementi utili per l’emissione delle misure cautelari.

La collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Squadra Mobile di Salerno si è rivelata fondamentale per giungere all’individuazione dei presunti responsabili. Gli inquirenti hanno sottolineato la rapidità e l’efficacia dell’operazione, che ha permesso di assicurare alla giustizia i due soggetti nel giro di poche settimane.

Le accuse e il percorso giudiziario

I due indagati dovranno ora rispondere delle accuse di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni aggravate. Il provvedimento cautelare, come precisato dalle autorità, è suscettibile di impugnazione e le accuse saranno oggetto di valutazione nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Il giudice dovrà ora esaminare nel dettaglio le prove raccolte durante le indagini preliminari e stabilire la fondatezza delle accuse mosse dalla Procura. Nel frattempo, i due soggetti resteranno agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del tribunale.

L’aggressione ai danni della donna anziana ha scosso profondamente la comunità di Salerno e di Vietri Sul Mare. Molti cittadini hanno espresso solidarietà alla vittima e chiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree più frequentate.

