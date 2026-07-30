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Un arresto e 4.000 euro sottratti, questo il bilancio di una truffa aggravata ai danni di un’anziana, messa a segno da un uomo di 38 anni a Canicattì. L’uomo, originario di Catania, si è finto appartenente alle Forze dell’Ordine per raggirare la vittima e impossessarsi dei suoi preziosi. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo rapide indagini avviate a seguito della denuncia della donna.

La ricostruzione dei fatti di Canicattì

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo di 38 anni, residente a Catania, ha individuato come vittima una donna di 80 anni residente a Canicattì.

L’uomo ha messo in atto una tecnica ormai tristemente nota: si è presentato alla porta dell’anziana spacciandosi per un membro delle Forze dell’Ordine, sostenendo di dover effettuare un controllo sui gioielli custoditi in casa, compresa la fede nuziale della donna.

Il modus operandi del truffatore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore ha sfruttato la vulnerabilità della vittima, convincendola che lei o i suoi familiari fossero coinvolti in presunti reati.

Spaventata e confusa, la donna ha consegnato diversi oggetti preziosi, per un valore complessivo di circa 4.000 euro. L’uomo, rassicurandola che avrebbe riavuto i gioielli dopo alcuni accertamenti, si è allontanato rapidamente dall’abitazione.

La denuncia e le indagini della Polizia

Non ricevendo più notizie e rendendosi conto di essere stata truffata, l’anziana si è rivolta agli agenti del Commissariato di Canicattì.

Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo tutti gli elementi utili e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione della vittima. Grazie all’analisi dei filmati, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del sospettato, un uomo di 38 anni originario di Catania.

L’arresto a Catania

L’attività investigativa si è quindi spostata nel capoluogo etneo. La Squadra Mobile della Questura di Catania ha identificato il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Dopo aver localizzato la sua abitazione, i poliziotti hanno organizzato un servizio di osservazione, attendendo il suo rientro dopo la trasferta a Canicattì. Le intuizioni degli agenti si sono rivelate corrette: l’uomo è stato visto arrivare a bordo della sua auto e immediatamente bloccato. È stato quindi arrestato per il reato di truffa aggravata, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari.

IPA