Anziana truffata a Como con la tecnica del finto poliziotto, convinta a consegnare preziosi: l'epilogo

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Un arresto per truffa aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Como. Un giovane di 28 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver raggirato un’anziana donna con la scusa di controlli di polizia.

Anziana truffata a Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato nella giornata di ieri un servizio specifico per contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane.

Le pattuglie automontate sono state dislocate nei pressi della stazione ferroviaria di Como S. Giovanni, punto strategico per il controllo del territorio.

L’individuazione del sospetto

Nel corso del servizio, gli agenti hanno notato un individuo che si aggirava con fare sospetto in Piazzale S. Gottardo, mantenendo frequenti contatti telefonici e salendo poi su un taxi.

Il giovane, un 28enne di Torre Annunziata, è stato seguito e sottoposto a controllo. Dall’accertamento sono emersi precedenti penali e di polizia, sia in materia di stupefacenti sia per una recente truffa ai danni di un’anziana avvenuta la settimana precedente in provincia di Lecco.

Il controllo e la scoperta del bottino

Nonostante l’atteggiamento ostile del sospettato, la perquisizione ha permesso agli agenti di rinvenire circa 5000 euro in contanti e diversi monili d’oro. Questi elementi hanno rafforzato il sospetto che il giovane avesse appena commesso una nuova truffa.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato ulteriori accertamenti per identificare la vittima. Grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di un cittadino e a un attento lavoro di ricostruzione dei movimenti del sospettato, è stato possibile individuare la persona raggirata: si tratta di un’anziana donna di circa 90 anni.

La dinamica della truffa

Contattata dagli agenti, la vittima ha raccontato che l’uomo l’aveva chiamata sulla linea telefonica fissa, presentandosi come poliziotto.

Successivamente si era recato presso la sua abitazione, sostenendo di dover sequestrare denaro e oggetti preziosi per verificarne la provenienza. Fidandosi della falsa identità, la donna aveva consegnato quanto richiesto.

L’arresto e le conseguenze per il 28enne

L’uomo è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata. Informato il Pubblico Ministero, il giovane è stato trattenuto in carcere in attesa del rito direttissimo, fissato per questa mattina alle 11.30.

Inoltre, gli è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Como per la durata di due anni.

IPA