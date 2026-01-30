Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due soggetti denunciati e parte della refurtiva recuperata: questo il bilancio delle operazioni per una truffa ai danni di un’anziana messa a segno a Valbrenta (Vicenza) il 29 luglio 2025. La vittima, una 81enne, è stata raggirata da finti carabinieri che, con una telefonata, l’hanno convinta a consegnare i suoi gioielli per evitare presunte conseguenze giudiziarie a carico del figlio. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini dei Carabinieri di Solagna che hanno identificato e denunciato un 20enne della provincia di Caserta e un 17enne della provincia di Napoli.

Truffa del finto carabiniere a Valbrenta

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 29 luglio 2025 nella frazione Campolongo di Valbrenta (VI). Una donna di 81 anni ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa da un uomo che si è presentato come carabiniere di Bassano del Grappa.

L’interlocutore ha raccontato che il figlio della donna aveva investito una ragazza mentre guidava usando il cellulare e che la giovane si trovava in ospedale. Per evitare una presunta denuncia da parte del padre della vittima il falso militare ha chiesto se la donna avesse denaro disponibile per “sistemare la questione” e scongiurare l’arresto del figlio.

Il raggiro e la consegna dei gioielli

La donna, spaventata, ha spiegato di non avere denaro ma di possedere dei gioielli. A quel punto il sedicente carabiniere le ha ordinato di raccoglierli e prepararli, annunciando che un altro carabiniere sarebbe passato a ritirarli a breve.

Poco dopo un uomo in abiti civili si è presentato alla porta, arrivando a bordo di una vettura grigia guidata da un complice. L’uomo è entrato in casa e ha visionato i gioielli che l’anziana aveva preparato.

L’intervento dei familiari e la fuga dei truffatori

Nel frattempo la cognata della vittima, che abitava nell’appartamento accanto, ha intuito la situazione e ha avvertito la parente che si trattava di una truffa.

Scoperto, il malvivente ha afferrato i gioielli ed è fuggito verso l’auto, dove lo attendeva il complice. Un vicino di casa ha tentato di fermare il fuggitivo ma questi è riuscito a salire sulla vettura e ad allontanarsi rapidamente. Il vicino, però, è riuscito a prendere il numero di targa dell’auto che ha subito comunicato ai Carabinieri della Stazione di Solagna, intervenuti sul posto.

Le indagini e il recupero della refurtiva

Grazie alle informazioni raccolte i militari hanno avviato le indagini e, poco dopo, hanno rintracciato l’auto abbandonata lungo Via Riviera Garibaldi, nella località Valstagna di Valbrenta.

Si trattava di una Fiat Tipo intestata a una società di noleggio di Aosta, probabilmente abbandonata dai truffatori perché notata dai testimoni. All’interno del veicolo, durante l’ispezione, sono stati trovati alcuni dei gioielli sottratti che sono stati restituiti alla vittima dopo il riconoscimento.

L’identificazione dei responsabili

I Carabinieri di Solagna hanno proseguito le indagini effettuando accertamenti sulla targa della vettura. È emerso che la stessa auto era stata controllata la mattina del 29 luglio 2025 dalla Polizia Locale di Montebelluna (TV), che aveva identificato a bordo due soggetti di origine campana.

Gli agenti hanno fornito una descrizione dell’abbigliamento dei due che corrispondeva a quella dei truffatori visti dai testimoni.

Ulteriori riscontri sono arrivati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato il passaggio della vettura con i due a bordo.

Le misure cautelari e la denuncia

Raccolti i gravi indizi i Carabinieri hanno sottoposto i sospetti a riconoscimento fotografico, ottenendo esito positivo da parte dei testimoni. I due, un 20enne della provincia di Caserta (già noto alle forze dell’ordine) e un 17enne della provincia di Napoli, sono stati denunciati alla Procura di Vicenza e a quella per i minorenni di Venezia per truffa in concorso.

Il 12 gennaio 2026 la Procura della Repubblica di Vicenza ha trasmesso ai Carabinieri di Solagna l’ordinanza con cui il GIP ha disposto per il 20enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di permanere in casa dalle 20:00 alle 08:00 ogni giorno.

Il provvedimento è stato eseguito il 19 gennaio 2026 dai Carabinieri di Solagna, con il supporto dei colleghi della Tenenza di Castel Volturno.

IPA