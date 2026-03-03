Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per truffa ai danni di una donna anziana dopo essere stati fermati nei pressi del casello autostradale di Cassino. L’operazione, condotta dalla Polizia Stradale, ha permesso di recuperare gioielli e denaro sottratti con l’inganno. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip, che ha disposto il divieto di dimora nella provincia de L’Aquila.

Anziana truffata a Cassino

La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno notato una Renault Clio sospetta sulla strada statale 509 Cassino-Sora.

Il conducente del veicolo era già stato segnalato tra i presunti responsabili di una truffa ai danni di anziani avvenuta nei giorni precedenti nella provincia di Perugia.

Il controllo e la scoperta della refurtiva

Gli agenti hanno predisposto un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Cassino, dove hanno fermato la vettura. I due occupanti sono risultati privi di documenti d’identità e l’autista aveva precedenti di polizia per truffa in danno di anziani.

Questo ha spinto i poliziotti a procedere a una perquisizione accurata sia personale che veicolare. All’interno del vano portadocumenti dell’auto è stata trovata una busta contenente gioielli e denaro contante, probabile provento di truffa.

Il modus operandi della truffa

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’ennesimo episodio di truffa ai danni di una donna anziana, questa volta avvenuto in provincia de L’Aquila.

La vittima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi dipendente di un ospedale, l’aveva informata che la figlia aveva investito una bambina, la quale si trovava in gravi condizioni. Solo un pagamento in denaro o gioielli avrebbe potuto evitare conseguenze penali per la figlia. Sconvolta dalla notizia, la donna aveva consegnato tutto ciò che possedeva a un uomo che si era presentato poco dopo alla sua abitazione.

Le indagini e il riconoscimento

Le indagini, condotte anche con il supporto della Questura di L’Aquila, hanno permesso di identificare i responsabili grazie ai fascicoli fotografici inviati dagli agenti di Cassino.

La vittima ha riconosciuto sia i gioielli che il giovane autore della truffa. I due uomini sono stati arrestati come presunti autori del reato e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Le misure cautelari e la restituzione della refurtiva

La Procura ha richiesto la convalida degli arresti e l’adozione di misure cautelari personali nei confronti degli indagati. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia de L’Aquila.

I gioielli e il denaro recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

IPA