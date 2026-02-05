Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un foglio di via obbligatorio dal capoluogo marchigiano è stato emesso nei confronti di un uomo di trentacinque anni residente fuori regione, sorpreso nei giorni scorsi mentre commetteva una truffa ai danni di un’anziana. Il provvedimento, disposto dal Questore, mira a prevenire la reiterazione di simili condotte e a tutelare la sicurezza pubblica.

Ancora truffe ai danni degli anziani

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato il Questore di Ancona ha adottato la misura del foglio di via obbligatorio nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici.

Il soggetto, infatti, era stato già destinatario della stessa misura di prevenzione in passato e la sua presenza nel territorio di Ancona non risultava giustificata da alcun interesse legittimo.

L’arresto ad Ancona

L’episodio che ha portato all’emissione del provvedimento si è verificato nei giorni scorsi, quando il trentacinquenne è stato colto in flagranza mentre metteva in atto una truffa ai danni di una donna anziana.

Utilizzando la cosiddetta tecnica del finto Carabiniere, l’uomo ha indotto la vittima a credere che fosse necessario effettuare una verifica sui gioielli custoditi in casa, sostenendo che potessero essere il provento di una rapina avvenuta in una nota gioielleria del centro.

Alla donna è stato anche prospettato il rischio di conseguenze penali per un suo congiunto, sospettato di essere coinvolto nel presunto reato.

Motivazioni e durata della misura

Il Questore Capocasa ha ritenuto che la presenza dell’uomo rappresentasse un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto considerando i suoi precedenti e la recidiva.

Per questo motivo è stato disposto il foglio di via obbligatorio dal capoluogo, con divieto di ritorno per tre anni. La violazione di questa misura di prevenzione comporta sanzioni penali, tra cui la reclusione e la multa.

La campagna di prevenzione delle truffe agli anziani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato la Questura di Ancona ha avviato da diversi mesi una campagna di informazione antitruffa in collaborazione con Federfarma.

L’iniziativa prevede la distribuzione di brochure informative direttamente nelle farmacie della provincia, dove i farmacisti sensibilizzano in prima persona le fasce più vulnerabili della popolazione.

Obiettivi e contenuti della campagna informativa

Le brochure realizzate dalla Polizia di Stato e Federfarma illustrano le modalità più frequenti con cui vengono perpetrate le truffe ai danni degli anziani e offrono consigli pratici per riconoscere i segnali di pericolo

L’obiettivo è fornire agli anziani gli strumenti necessari per proteggersi e tutelare i propri beni, invitandoli ad allertare tempestivamente le Forze dell’Ordine tramite il Numero di Emergenza Unico Europeo 112.

IPA