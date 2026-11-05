Anziana truffata da un falso carabiniere a Nus vicino Aosta, il malvivente sorpreso con i gioielli e fermato
Fermato a Nus un uomo con i gioielli sottratti a un’anziana: la donna era stata raggirata da un falso maresciallo dell’Arma.
Un intervento tempestivo a Nus, in provincia di Aosta, ha permesso ai Carabinieri di bloccare un uomo trovato in possesso di diversi gioielli, sottratti poco prima a un’anziana con la nota truffa del falso carabiniere. La refurtiva è stata interamente recuperata e già riconsegnata alla legittima proprietaria. Il conducente del veicolo è stato fermato.
Il controllo e il fermo a Nus
I militari della Compagnia di Saint-Vincent hanno intercettato l’auto durante un servizio mirato di perlustrazione, avviato dopo recenti segnalazioni nella zona.
L’uomo, dopo aver raggiunto a piedi il centro abitato ed essere tornato rapidamente al veicolo, è stato fermato e controllato.
La scoperta della refurtiva
Il soggetto aveva con sé numerosi monili in oro. Le verifiche svolte subito dopo il fermo hanno permesso di accertare che i gioielli appartenevano a una donna di 90 anni, residente a Nus, che era stata raggirata poco prima.
L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria.
La truffa del falso carabiniere
La donna aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa da un uomo che si era spacciato per un maresciallo dell’Arma. L’interlocutore le aveva detto che il figlio era coinvolto in un grave incidente stradale e l’aveva convinta a consegnare i valori custoditi in casa, sostenendo che servissero per garantirne la liberazione.
Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Aosta, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.