Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove una donna di 28 anni e un uomo di 46 anni sono stati fermati per truffa aggravata ai danni di una persona anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano denunciato tentativi di truffa telefonica.

Le segnalazioni dei cittadini a Imola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che diversi cittadini hanno contattato il 112 – NUE per segnalare tentativi di truffa ai loro danni.

In particolare, le vittime avevano ricevuto telefonate da parte di uno sconosciuto che si era finto maresciallo dei Carabinieri, cercando di carpire informazioni e sondare il terreno per possibili azioni criminali.

L’indagine e la strategia dei truffatori

I veri Carabinieri, informati delle chiamate sospette, hanno subito avviato un’attività repressiva per individuare i responsabili. Gli investigatori erano consapevoli che la telefonata del falso maresciallo era solo il primo passo di una strategia più ampia, che prevedeva la presenza di complici pronti a entrare in azione.

Questo modus operandi era già stato riscontrato in precedenti episodi, culminati con l’arresto di altri due soggetti per lo stesso reato.

L’arresto in flagranza di reato

Nella giornata odierna, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno intercettato i due sospetti mentre si stavano allontanando con un’automobile parcheggiata davanti all’abitazione di una 77enne di Mordano, appena truffata.

I due, una donna incensurata di 28 anni e un uomo di 46 anni con precedenti di polizia, avevano appena sottratto alla vittima una scatola di gioielli in oro del valore di circa 2.500 euro.

Il ruolo della Procura e l’udienza di convalida

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

IPA