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Un arresto per truffa aggravata ai danni di un’anziana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Canicattì e Catania. Un uomo di 38 anni, originario del capoluogo etneo, è stato individuato e fermato dopo aver sottratto gioielli per un valore di 4.000 euro a una donna di 80 anni, utilizzando la tecnica del finto appartenente alle Forze dell’Ordine.

Le indagini tra Canicattì e Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un’anziana residente a Canicattì si è rivolta agli agenti del Commissariato locale dopo essersi resa conto di essere stata vittima di una truffa.

L’uomo, un catanese di 38 anni, aveva bussato alla porta della donna fingendosi un poliziotto incaricato di effettuare controlli sui gioielli custoditi in casa, tra cui la fede nuziale.

La tecnica del finto poliziotto: come è avvenuta la truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore ha scelto la sua vittima tra le persone più vulnerabili, sfruttando la fiducia e la paura dell’anziana.

Presentandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, ha raccontato alla donna di dover verificare i suoi preziosi per motivi di sicurezza, lasciando intendere che lei o i suoi familiari potessero essere coinvolti in presunti reati. Spaventata dalla situazione, la donna ha consegnato spontaneamente diversi oggetti di valore, per un totale di circa 4.000 euro.

La fuga e la denuncia

Una volta ottenuta la refurtiva, il 38enne si è allontanato rapidamente dall’abitazione, rassicurando la vittima che avrebbe riavuto i suoi gioielli dopo pochi controlli.

Tuttavia, non ricevendo alcuna notizia, l’anziana ha compreso di essere stata raggirata e si è rivolta alle forze dell’ordine di Canicattì per denunciare l’accaduto.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Gli agenti del Commissariato hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo tutte le informazioni utili e visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione della donna.

Grazie a questi elementi, sono riusciti a risalire all’identità del sospettato: un uomo di 38 anni originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’arresto a Catania

Una volta identificato il presunto autore della truffa, la Polizia ha allertato la Squadra Mobile della Questura di Catania. Gli agenti hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del sospetto, attendendo il suo rientro dopo la trasferta a Canicattì.

L’intuizione si è rivelata corretta: il 38enne è stato visto arrivare a bordo della sua auto e bloccato dagli agenti, che lo hanno arrestato per truffa aggravata. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Il caso di Canicattì si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che sfruttano la loro fragilità e la fiducia nelle istituzioni.

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione a chi si presenta alla porta con richieste sospette e di contattare immediatamente la Polizia in caso di dubbi.

IPA