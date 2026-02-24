Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al recupero di gioielli per un valore di 10.000 euro che sono stati restituiti alla vittima. L’arresto è avvenuto a seguito di un servizio di osservazione attivato tra le province di Caserta e Imperia, con il coinvolgimento della Squadra Mobile e della Questura di Imperia.

Anziana truffata a Imperia

L’operazione ha preso avvio nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un uomo a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Il veicolo, risultato noleggiato in provincia di Caserta, aveva attirato l’attenzione degli investigatori per i suoi movimenti sospetti: l’uomo aveva effettuato diverse uscite ai caselli autostradali della provincia prima di dirigersi verso Ventimiglia.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

La sinergia tra la Squadra Mobile e l’Ufficio investigativo della Questura di Imperia si è rivelata fondamentale. Grazie a un servizio di osservazione congiunto è stato possibile accertare che il sospettato aveva appena portato a termine una truffa ai danni di una signora di 90 anni, residente nel Comune di Soldano (IM).

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente riuscendo a cogliere il giovane in flagranza di reato e a recuperare l’intera refurtiva.

Il modus operandi della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima era stata contattata telefonicamente da un interlocutore che si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo aveva prospettato alla donna inesistenti conseguenze penali, convincendola a mostrare i propri oggetti in oro a un presunto magistrato.

Ingannata dalla messinscena, la signora aveva consegnato i suoi monili, ricordi di una vita, per un peso totale di circa 110 grammi e un valore stimato di 10.000 euro.

La restituzione della refurtiva e le conseguenze per l’arrestato

L’intervento degli agenti ha permesso non solo di arrestare il venticinquenne, ma anche di restituire i preziosi alla legittima proprietaria. Al termine degli accertamenti di rito il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Imperia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi mirati al contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano i cittadini, in particolare gli anziani, a diffidare di telefonate sospette e a rivolgersi immediatamente alle autorità in caso di dubbi.

