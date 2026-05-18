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Finti carabinieri hanno messo a segno una truffa ai danni di un’anziana, ma sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha permesso di recuperare il bottino e di assicurare alla giustizia i responsabili, entrambi originari del Catanese, che avevano agito con il noto schema della “banda dei finti carabinieri”.

L’operazione a Barcellona Pozzo di Gotto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto sotto la regia investigativa e il coordinamento diretto del Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Giuseppe Verzera. L’attività si è inserita in una più ampia strategia di contrasto alle truffe che colpiscono le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati – un uomo e una donna, entrambi originari del Catanese – hanno messo in atto un raggiro tanto semplice quanto insidioso. Fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno contattato telefonicamente una donna anziana, convincendola della necessità di presunti “riscontri di polizia giudiziaria”.

Con un tono autoritario e persuasivo, i falsi militari sono riusciti a indurre la vittima a consegnare denaro contante e gioielli, per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Hanno sostenuto che la consegna fosse necessaria per verifiche urgenti legate a fantomatiche indagini in corso, sfruttando la fiducia e la vulnerabilità della donna.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

L’allarme è scattato immediatamente dopo il raggiro e la risposta delle forze dell’ordine è stata tempestiva e coordinata. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto del Distaccamento di Polizia Stradale locale, hanno individuato i sospetti e li hanno seguiti lungo la rete viaria.

Il blitz decisivo è avvenuto allo svincolo autostradale, dove gli agenti sono riusciti a bloccare i due prima che potessero far perdere le proprie tracce. L’intervento ha impedito la fuga e la possibile dispersione del bottino.

Recupero della refurtiva e sequestro

Condotti presso gli uffici del Commissariato, i due sono stati sottoposti a perquisizione. L’esito ha confermato pienamente il quadro accusatorio: tutta la refurtiva sottratta all’anziana è stata sequestrata e riconsegnata alla vittima.

Il valore complessivo del bottino ammontava a circa 2.000 euro tra denaro e gioielli.

Identità degli arrestati e provvedimenti giudiziari

I due indagati, rispettivamente lui classe 1993 e lei classe 1989, sono stati arrestati e trasferiti presso le case circondariali di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina.

Resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.

Un segnale contro le truffe agli anziani

L’operazione rappresenta un nuovo colpo inferto al fenomeno delle truffe che continuano a colpire con particolare insistenza le persone anziane, sfruttando paura, vulnerabilità e fiducia nelle Istituzioni.

La risposta delle Forze dell’ordine si è rivelata rapida, incisiva e determinante, dando un segnale forte contro questo tipo di reati predatori.

IPA